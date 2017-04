EDUARDO ROMANIN: Socios de la locura

“Si volvemos a buscar relaciones carnales con un Presidente como Trump,es natural que nos vuelvan a romper el…. Honor”

Cambiar limones por petróleo,(Vaca Muerta),o pedir la intervención militar en Venezuela a cambio de ser considerado líder regional,no solo no ayuda a la Región sino que por el contrario hace aparecer al país como un “sumiso amanuense” de los dictados políticos de alguien que como Trump esta cada día mas lejos de los valores democráticos y solidarios internacionales.”

De apoyo irrestricto a China,a sumisión incondicional con Trump,es el juego pendular que nos proponen Macri y Malcorra” . Pensar que con un juego de visas libre y un libre acceso de limones argentinos a los EE.UU,se consolida la paz de la Región y del mundo” es ser cómplice de las múltiples agresiones que a la democracia mundial le viene haciendo Donald Trump”

“La autodeterminación de los pueblos,la no injerencia en los asuntos internos,la no intervención militar en otros países,son la base de las relaciones internacionales que promuevan la paz y el desarrollo mundial y regional. Con las relaciones carnales desvestimos al país en la época de Menen y con MM enamorado de la locura, corremos el riesgo de introducir a la >Argentina en la vorágine armamentista y beligerante de los enamorados de la guerra mundial. Argentina no merece tener este final.