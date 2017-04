Daniel Santoro disertó en Mar del Plata invitado por la Fundación CEPES

El artista plástico Daniel Santoro dio el pasado viernes en el teatro Radio City de Mar del Plata, invitado por la Fundación CEPES, entidad que preside el concejal Daniel Rodríguez, una charla ilustrada que se denominó “Cultura y peronismo”. En la oportunidad se proyectó la película “Pulqui, un instante en la patria de la felicidad”, y tras la misma Santoro realizó un pormenorizado relato histórico sobre el imaginario y la iconografía peronista en el desarrollo cultural del país.

Durante el encuentro, el concejal peronista del Frente para la Victoria, Daniel Rodríguez, hizo entrega a Santoro de una copia de la ordenanza mediante la cual, por iniciativa del mencionado Rodríguez, el Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredón lo declaró Visitante Notable por su trayectoria y su valioso aporte a la cultura argentina.

En su alocución Rodríguez, destacó la presencia de Santoro y su claridad conceptual para explicar el fenómeno sociológico del peronismo a través de su obra. En la ocasión, el edil peronista volvió a criticar con vehemencia la ausencia total de gestión en el área cultural del gobierno de Arroyo.

“En realidad nosotros venimos dando una discusión en el área cultura desde principio de año, y en términos que no tienen que ver con lo meramente administrativo, sino que tienen que ver con la ideología de la gestión. Nosotros desde el FpV observamos que Cultura funciona con un criterio alejado de las imprescindibles necesidades de una sociedad. Además, creemos que esta gestión no cumple el rol que debería desempeñar, que es en gran parte la integración de los distintos sectores que la ciudad necesita incluir.

En referencia al futuro de los planes y al presupuesto planificado, Rodríguez manifestó su disconformidad al señalar que “la gran discusión está dada en los programas sociales. Aquí se nos comunica que el gobierno municipal planifica unificar desde una futura gestión los criterios de trabajo de la secretaría de Desarrollo Social, el EMDER y la secretaría de Cultura. Creemos que convertir la cultura en un trabajo de índole social con sus criterios sería volver para atrás, volver a los criterios de la beneficencia y a los criterios que poseía el viejo Ministerio de Bienestar Social”.

Por último el edil ratificó su opinión sobre la actual gestión cultural al indicarle concretamente a Rojas que “estoy convencido que su gestión no piensa la cultura en los términos de políticas sociales que construyen identidad e integración social. Es todo lo contrario, en 2016 y ahora, vemos como se dieron de baja a varios programas, con un criterio que aísla y que convierte la gestión cultural en una actitud elitista. No tengo dudas que su secretaría de Cultura no piensa en una sociedad como la marplatense, desestima a los referentes, a los efectores locales, comprometidos con la causa cultural de la ciudad”.