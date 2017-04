Alvarado volvió a sonreir y ya piensa en la etapa inicial de los palyoffs

La lesión de Gastón Martínez, opacó lo que hubiera sido una tarde perfecta para Alvarado, la primera de 2017, la primera del Nonagonal Sur, en un momento clave, para recuperar la confianza y llegar con el ánimo y la ilusión renovada a la etapa de definiciones del Federal A. Pero el “Chaco”, hombre clave en la defensa, sufrió un fuerte esguince en la rodilla derecha y se deberá hacer estudios para constatar la gravedad de la lesión. Entonces, pasó un poco a segundo plano el claro triunfo por 3 a 0 sobre Sportivo Las Parejas que le permitió superar a Altos Hornos Zapla en la tabla general y, por lo tanto, el rival en la fase inicial de playoffs será Villa Mitre de Bahía Blanca.

En lo futbolístico, la diferencia fue clara durante los 90 minutos. Si bien en algunos pasajes perdió el control de la pelota y la visita inquietó de contra ataque, el dominio favoreció casi toda la tarde al equipo de Gustavo Gatti y Osvaldo Nartallo, que tuvo la contundencia que le faltó en otros partidos, que apenas si pasó algunas zozobras en el fondo y pudo redondear la actuación que necesitaba en el último juego del Nonagonal.

El envión se notó de entrada cuando al minuto, Wilson Albarracín quedó cara a cara con Álvaro Ramírez, pero la pelota se fue larga y el arquero alcanzó a sacar con el pie. Un ratito más tarde, Leonardo Verón ganó por la izquierda, sacó el centro bajo para Nicolás Fassino que entró como una tromba para el otro lado, pero la velocidad con la que llegó lo hizo definir demasiado fuerte y alto, desperdiciando una clara ocasión. Sin la misma precisión e intensidad del arranque, Alvarado tenía la pelota y Sportivo Las Parejas se animó a salir rápido con Gallardo y Maximiliano Fernández por las bandas. Una buena acción de Comachi que intentó habilitar al volante izquierdo y que entre Beltramella y Ramiro Jorge se encargaron de desactivar, fue lo único en ese tramo del encuentro.

Pero rápidamente reaccionó el “torito” y volvió a poner el juego en terreno rival. Francisco Molina, arrancando por derecha, tuvo dos que pudieron abrir la cuenta. Primero con un remate desde afuera que se perdió apenas arriba y, enseguida, con una llegada al fondo y el centro atrás que Fissore sacó con lo justo al córner. De ese tiro de esquina, se hizo justicia. El miramarense levantó el centro y Wilson Albarracín se elevó más que nadie, abrió los ojos y metió el cabezazo letal, al ángulo derecho de Ramírez que sólo atinó a mirar. Alvarado se puso en ventaja y estaba bien, por lo que había sido el desarrollo de las acciones.

De ahí al final, hubo una por lado. La visita lo tuvo en una pelota parada que Del Bono ganó en las alturas, pero Beltramella reaccionó bárbaro para cachetear a un costado primero, y mejor para recuperarse y manotear otra vez cuando Monachi se aprestaba a empujarla. Del otro lado, Patricio Escott recibió tirado a la izquierda, se acomodó para la derecha, abrió el pie y buscó el palo más lejano de Ramírez que adivinó la intención y llegó a sacar al córner.

La diferencia futbolística fue aún más grande en la segunda mitad. Aún sin brillar, el partid se jugó al ritmo que impuso el dueño de casa. Alguna trepada de Rodríguez por derecha fue un llamado de atención, pero a su vez dejaba lugar para que Leonardo Verón rompa por ese sector. Y así fue como “Cuyi” se encontró cara a cara con Ramírez, pero no pudo definir. Enseguida, Albarracín tuvo el segundo desde una buena posición y la agarró muy abajo.

Lo que le faltaba a Alvarado, era acelerar en los metros finales, buscar la puntada final y alimentar la esperanza de superar a Altos Hornos Zapla en la tabla general. Atrás, estaba bien, la defensa ganaba y, cuando no, aparecía Beltramella dando garantías con seguridad. El ingreso de Compagnucci le dio más “punch” y el exDouglas casi convierte en una de las primeras, tras cabecear un centro de Escott que Ramírez detuvo bien contra la base de su caño izquierdo.

Ahí, en el mejor momento del “torito”, llegó la mala noticia. Gastón Martínez salió a cubrir un centro sobre la izquierda y quedó tendido, ingresaron a atenderlo y debió retirarse en camilla con un fuerte dolor en su rodilla derecha. Para sacar el gusto amargo por esa situación, dos minutos después, se “avivó” Escott en un tiro libre, abrió rápido para Compagnucci con la defensa dormida y el mediocampista asistió a Wilson Albarracín que no pudo en primera instancia pero sí en segunda para sellar el 2 a 0.

El partido estaba terminado y lo único que faltaba era saber, era si Alvarado podría hacer un gol más para cambiar el rival de los playoffs. Los mil kilómetros de diferencia entre ir a Bahía Blanca o a Villa Krause, hacían que para los marplatenses sea importante esa definición. Y Patricio Escott dejó escapar una chance única para alcanzar la ventaja, tras terminar por encima del travesaño una gran maniobra individual de Francisco Molina. Pero tuvo revancha sobre la hora, a los 44′, arrancó habilitado, le ganó a la salida de Ramírez y trasladó para empujarla con el arco vacío, poner el 3 a 0 y darle el triunfo que necesitaba, que merecía y que puede significar el quiebre de cara a lo que viene. Con un sabor agridulce por la lesión de Gastón Martínez, pero con la satisfacción de haber logrado lo que se buscaba.

Ahora, en el camino estará Villa Mitre, primero en Mar del Plata el 14 de mayo y luego en

Bahía Blanca, posiblemente el sábado 20, para buscar dar el primer paso en unos playoffs que serán duros y apasionantes, en los que el “torito” se anima a soñar y va a hacer lo imposible para ir por el segundo ascenso a la B Nacional.

Síntesis

Alvarado (3): Mauro Beltramella; Emanuel Urquiza, Ramiro Jorge, Gastón Martínez y Mauro Castro; Nicolás Fassino, Juan Gáspari, Francisco Molina y Leonardo Verón; Patricio Escott y Wilson Albarracín. DT: Gustavo Gatti-Osvaldo Nartallo.

Cambios: ST 24′ Gabriel Compagnucci por Castro, 29′ Sebastián Corti por Martínez y 39′ Nahuel Santos por Albarracín..

Sportivo Las Parejas (0): Álvaro Ramírez; Cristian Rodríguez, Marcos Fissore, Jorge Del Bono, Pablo Pajurek y Marcos Fernández; Maximiliano Pighin; Maximiliano Fernández, Federico Pizzichini y David Gallardo; Martín Comachi. DT: Ricardo Johansen.

Cambios: ST 0′ Juan Acosta por Marcos Fernández, 23′ Juan Reynoso por Rodríguez y 37′ Maximiliano Bocchetti por Gallardo.

Goles: PT 36′ Albarracín (A); ST 32′ Albarracín (A) y 44′ Escott (A)

Árbitro: Pablo Leguizamón, de Río Colorado.

Estadio: José María Minella.

Resto de la fecha

Gimnasia 3 – Defensores de Belgrano 1

Deportivo Madryn 1 – Agropecuario 1

Unión 3 – Cipolletti 1

Libre: Villa Mitre

Posiciones

Unión de Sunchales…17 puntos

Gimnasia de Mendoza…15

Agropecuario…15

Defensores de Belgrano…14

Villa Mitre…11

Cipolletti…10

Deportivo Madryn…7

Sportivo Las Parejas…5

Alvarado…4

Cruces – Playoffs (el primer nombrado define de local)

Defensores de Belgrano (Villa Ramallo vs. ganador Reválida

Sportivo Patria (Formosa) vs. ganador Reválida

Sarmiento (Resistencia) vs. ganador Reválida

Unión (Villa Krause) vs. Altos Hornos Zapla

Villa Mitre (Bahía Blanca) vs. Alvarado

Cipolletti (Río Negro) vs. Sportivo Las Parejas

Unión Aconquija (Catamarca) vs. Chaco For Ever

Deportivo Madryn vs. Juventud Antoniana (Salta)