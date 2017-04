Enojo de universitarios marplatenses ante el anuncio de la Gobernadora

La gobernadora María Eugenia Vidal hizo saber que se sumarán 4 casas de altos estudios más a la implementación del Boleto Educativo en la provincia de Buenos Aires (Avellaneda, Lanús, Luján y Moreno), anunciando el objetivo de incorporar diez más en los próximos meses. En esa lista, los estudiantes de Mar del Plata no están incorporados.

“No solo entendemos la medida de la gobernadora como discriminatoria para con los y las estudiantes de una de las Universidades Nacionales más importantes del país , sino que se reafirma la visión de que el único criterio para implementarlo es la cercanía a la capital provincial para reducir los focos de conflicto. Esta lógica perversa de avance no dista demasiado de la de los responsables del gobierno en nuestra ciudad: aunque Mar del Plata siga incumpliendo la ley y aunque los y las estudiantes solicitemos reuniones, nos manifestemos y exijamos, el oficialismo no da señales de querer tratar el tema” expresó Ana Catelén, presidente de la Federación Universitaria Marplatense.

Por su parte, Sofía Ardusso, vicepresidente de la FUM, manifestó que “no entendemos otra cosa más que falta de seriedad, responsabilidad y voluntad de trabajo. Es la misma línea de gobierno la que reglamentó la ley provincial que la que decide ningunear el tema en nuestra ciudad. Mientras tanto, miles de jóvenes se enfrentan a los altísimos costos que implica estudiar, a la importante inflación con la que convivimos y a un mercado laboral feroz que deja atrás a quienes tienen poca experiencia laboral o los fuerza a trabajar informalmente. Necesitamos del Boleto Educativo para que más puedan estudiar, y así empujen al desarrollo productivo de nuestra región”.

Finalmente, ambas dirigentes manifestaron: “aunque el gobierno provincial discrimine a nuestra Universidad y Terciarios, seguiremos trabajando con quienes estén dispuestos para avanzar con esta medida de estímulo a la Educación Pública. El Boleto es ley y es menester que se cumpla.”