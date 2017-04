UCIP convoca a empresas para un nuevo llamado de subsidios

Cumpliendo 10 años ininterrumpidos de asistencia a empresas, el área de subsidios de Capacitación ha presentado más de 100 proyectos de Crédito Fiscal que se han formulado, implementado y rendido de acuerdo a lo reglamentado.

Existen ciertos requisitos que deben cumplir las empresas que quieran presentar proyectos: no pueden tener deudas fiscales ni previsionales; no deben haber incurrido en despidos masivos dentro de los doce meses anteriores a la presentación de la propuesta o realizar despidos colectivos durante cualquier etapa de la ejecución de la propuesta; y no deben encuadrarse en situación de riesgo crediticio superior a la escala tres de la Central de Deudores del Sistema Financiero. Las empresas deben contar con más de cinco empleados para poder cumplir con la reglamentación y los topes anunciados.

El secretario de UCIP, Cdor. Juan Blas Taladrid, destacó que “el trabajo realizado por el equipo de profesionales especializado durante estos años ha logrado óptimos resultados tanto en los montos rendidos como así también en la aplicación del proyecto de las empresas cumpliendo con los objetivos propuestos en su formulación. Actualmente hemos gestionado $13.248.000 de subsidios para las empresas locales.”

Obteniendo un Subsidio que se aplica a través de Crédito Fiscal impositivo, las empresas pueden recuperar hasta $ 600.000 o el tope del 8% de su masa salarial. Las actividades contempladas para ser presentadas son: capacitación del personal (en temáticas variadas según las necesidades de cada empresa); certificación de estudios; entrenamiento para el trabajo; certificación de calidad (Normas de Calidad) y Actividades destinadas a la mejora de las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo (esta acción le permite a la empresa adquirir elementos de protección personal, como cascos, guantes, máscaras, botines, adquirir o mejorar áreas contra incendios, iluminación, construir o mejorar vestuarios, baños, comedores, adquirir medios de elevación y todo lo relacionado con la mejora de ambientes relacionados con la Seguridad de los trabajadores).

En cuanto a las actividades y obras de la Superintendecia de Riesgo del Trabajo (SRT), el subsidio se puede aplicar para servicio de medicina en el trabajo; herramientas; máquinas; espacios de trabajo; ergonomía; protección contra incendios: vía de escape; extinción y detección y depósitos de combustibles; almacenaje; uso y almacenaje de sustancias peligrosas; riesgo eléctrico; aparatos sometidos a presión: calderas; uso y almacenaje de gases; equipos y elementos de protección personal; iluminación y color; condiciones higrotérmicas; radiaciones Ionizantes; radiaciones no ionizantes y láseres; instalaciones edilicias, incluidos desagües y sanitarios; aparatos para izar, montacargas y ascensores; capacitación y primeros auxilios; vehículos; contaminación ambiental; ruido, ultrasonido e infrasonido; vibraciones; soldadura; escaleras; mantenimiento preventivo de las máquinas y equipos; provisión de agua; desagües industriales; baños, vestuarios y comedores; y utilización de gases.

Frente al llamado realizado en el 2016 por el Ministerio de Trabajo de la Nación para la presentación de proyectos de Crédito Fiscal, la UCIP formuló y presentó 14 proyectos de empresas marplatenses por un monto de subsidio de $5.540.000 para realizar adquisiciones u obras de infraestructura relacionadas con la Seguridad e Higiene en el Trabajo.