Juliana la modelo y cantante sevillana solidaria con los refugiados

Durante el pase de la Colección “Ser tù misma es tendencia” de Carmen Halffter, observamos que una modelo lucía en su espalda un tatuaje; algo que no es demasiado frecuente en este sector. Por tal motivo, una vez concluido el desfile, entrevistamos a Juliana que así se llama esta profesional

el Retrato…: Eres muy joven desde cuando eres modelo?

Juliana: “Empecé con diecisiete años y ahora tengo veintitrés, cuando inicié la carrera de traductora de inglés y francés, me di cuenta que me quitaba mucho tiempo”

el Retrato …: Tienes un acento que no me parece de Irlanda….

Juliana: jaja…. ¡ QUE VA..! ¡¡soy sevillana ¡!.. y justamente hoy se cumplen veinticinco años de la EXPO SEVILLA, yo no había nacido, pero mi madre, siempre recuerda algunas de la anécdotas que se vivieron con la exposición esa.

el Retrato…: comentamos al principio, que no es habitual ver modelos luciendo tatuajes, ¿no has tenido problemas para trabajar con el que tienes en la espalda?

Juliana: Tengo dos tatuajes, con el de la muñeca, que es chiquito no me dicen nada, pero a veces he perdido trabajos por el de la espalda que es grande como has podido ver. De hecho, me lo estoy quitando de a poco. Yo lo comprendo, la gente se distrae y en lugar de ir al vestido, te mira el tatuaje. Los ojos de la gente se van al tatuaje y no a la prenda, que es lo que le interesa al diseñador- Eso si, con el motivo del tatuaje de la espalda, me haré uno chiquitito porque para mi tiene un valor emocional par a mi.

el Retrato…: Los desfiles, la preparación, peluquería, maquillaje, el público, los detalles, todo esto debe provocar tensión y sin embargo, se os ve, frías, hieráticas al pasar los vestidos. ¿Algún truco?

Juliana: jaja, cada una tiene el suyo, la música, la lectura, los cascos (auriculares) te aíslan, la meditación, por ejemplo en maquillaje yo me duermo, en peluquería no, por los tirones que no te dejan dormir, jaja….pero posiblemente lo que más ayuda, es que haya un ambient e espectacular entre nosotras”

el Retrato… : Sevillana que vive enSevilla o ¿vives en Madrid, que es donde está el centro de tu trabajo?

Juliana: Vivo allá, porque tengo mi familia y mi pareja en Sevilla, mientras pueda me quedaré allí, jaja,,, y más ahora que viene la Feria de Abril…el AVE (Tren de Alta Velocidad) es una maravilla que en tres horas te deja en Madrid.

el Retrato..: Tienes expectativas de triunfar en la pasarela, de hacer TV o has hecho alguna serie en Sevilla?

Juliana: Triunfar en la moda lo veo difícil, porque soy la chica más bajita entre todas las modelos, claro, y también la que más curvas tiene, para que negarlo. Pero esta profesión hasta aquí me ha ayudado mucho. En realidad yo soy cantante y esa es mi profesión, que la estoy retomando ahora mismo. Además con mi pareja estamos preparando la apertura de un canal en You Tube y a nivel social, est amos ayudando a refugiados en Andalucía.

el Retrato..: Entonces además de pareja, teneís proyectos solidarios y profesionales en común, ¿cómo se llama y a que se dedica tu chico?

Juliana: Manu Sánchez, es monologüista, actúa en Canal Sur de Andalucía, en la Sexta en el programa “El último mono”, me ayuda mucho, es un compañero genial, comparte el tema de los refugiados, estamos preparando un video donde yo canto…”