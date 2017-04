Francia: Emmanuel Macron ganador en la primera vuelta con ligera ventaja sobre Marine Le Pen

En esta ocasión, las encuestas han acertado, el centrista Emmanuel Macron y la ultraderechista Marine Le Pen se disputarán el 7 de mayo la presidencia de Francia.

Los resultados avanzados por el ministerio de Interior (con el 85 % escrutado) colocan a Macron (23,4%) como ganador de la primera vuelta, seguido a muy poca distancia por Le Pen (22,4%) y con ventaja sobre el tercer candidato François Fillon (19,8%) , de Los Republicanos y el cuarto candidato, Jean-Luc Mélenchon (19,2%), de la izquierda radical.

Salvo grandes sorpresas, Emmanuel Macron, de 39 años sin otra experiencia que dos años como ministro de Economía bajo el presidente François Hollande, será el próximo inquilino del palacio del Elíseo.

Esta misma noche tanto Fillón como Hamon, han declarado que apoyarán a Macron el 7 de mayo . Lo normal es que la mayoría de los votos de izquierda y de la derecha gaullista reviertan sobre Macron dentro de dos semanas, aún contando con que una parte de los electores se abstenga y algunos opten por Le Pen.

Según la mayoría de las encuestas, Macron obtendría un 62 % mientras que Le Pen, alcanzaría el 38% restante, claro que finalmente los electores podrán respetar o no el criterio de Fillon o Hamon, de ser asi, Macron sacaría una amplia ventaja a la líder del Frente Nacional.

“La gente ha decidido ponerme en primer lugar”, ha dicho Macron ante sus seguidores, que coreaban “Macron, ¡Presidente!“. El candidato centrista, en un discurso europeísta y con un optimismo exultante, ha llamado a la unión de todos los franceses y ha dado las gracias a Fillon y Hamon por haber pedido el voto para él.

“En un año hemos cambiado el rostro de la política francesa”, ha señalado. “Quiero hacer a Francia más fuerte y para ello necesito vuestro voto. Quiero ser el presidente de los patriotas contra la amenaza de los nacionalistas“.

Una vez confirmados los resultados, la canciller alemana Angela Merkel ha dado su apoyo a Macron y le ha deseado “lo mejor”; también el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker se ha alegrado por los resultados. “Muestra la esperanza y el futuro de nuestra generación”, tuiteó la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini.

Su rival en la segunda vuelta, Marine Le Pen, ha celebrado una el pase a la segunda vuelta como “oportunidad histórica”, se ha presentado como la “candidata del pueblo” y ha animado a los franceses a votar por su proyecto “de unión”, la “gran alternativa“. “Es tiempo de liberar al pueblo francés de su élite arrogante”, ha dicho, entre gritos de sus simpatizantes.

Durante la celebración del triunfo del candidato de “En marcha”, se acercó a saludarle otro político joven, se trata de Marcos Enriquez, candidato a las próximas elecciones presidenciales de Chile por el Partido Progresista, conocido popularmente como PRO.

Marcos es hijo de un político asesinado durante la dictadura dePinochet, su madre se exilió en Francia, donde el hoy candidato del PRO, se recibió en la universidad de La Sorbona, en París. Es amigo deEmmanuel Macron y viajó desde el país del sur para acompañarlo en la primera vuelta de las elecciones francesas (FOTO).

El conservador François Fillon no logró remontar las dificultades que se acumularon sobre su campaña. “Votaré a Macron”, ha señalado. “El Frente Nacional es conocido por su violencia y su intolerancia; llevaría a nuestro país al fracaso, al caos”. Imputado junto a su esposa en un sumario por malversación de fondos públicos, rechazado por su propio partido y por un buen número de sus votantes naturales-

Otro perdedor fue Benoit Hamon, que obtuvo un catastrófico 6,10 %, socialistas, “Asumo la responsabilidad, es un castigo histórico y legítimo“, dijo, en cuanto se conocieron los primeros resultados. “Es una derrota moralpara la izquierda”, añadió. “Llamo a derrotar al Frente Nacional, a la extrema derecha, votando por Emmanuel Macron, aunque este no pertenezca a la izquierda y no tenga vocación de representarla”.

Por su parte el izquierdista Jean-Luc Mélenchon ha declarado que “no apoyará a ningún candidato” en la segunda vuelta por no haber obtenido “ningún mandato para expresarse de parte de sus votantes”. “El resultado anunciado no es el que esperábamos”, ha señalado.

El primer ministro socialista Cazeneuve ha hecho un llamamiento a “todos los demócratas” para votar a Macron. El presidente Hollande ha llamado aMacron para felicitarle, pero no hará una declaración pública al menos esta noche

. Por otra parte, voces destacadas de la derecha como Alain Juppé, han anunciado que votarán a Macron.

Mientras, el vicepresidente del Frente Nacional, Philippot, llama a todos los electores a votar por Marine Le Pen y especialmente a los votantes deFillon. El alcalde de Hénin Beaumont, Steeve Briois, del Frente Nacional, ha anunciado que en estas dos semanas hasta la cita definitiva con las urnas intentarán captar a los votantes de Mélenchon.

Los comicios se celebraron en un contexto de amenaza terrorista, tres días después de un atentado en París. En total, 50.000 gendarmes y 7.000 militares velan por la seguridad en todo el territorio.

La amenaza terrorista no ha disuadido a los franceses de ir a votar en las primera vuelta de las presidenciales, marcadas por las extraordinarias medidas de seguridad pero también por el interés que ha despertado en los ciudadanos, que consideran los comicios “cruciales”

Francia ha desplegado un dispositivo excepcional para las elecciones, las primeras de su historia que se celebran bajo el estado de emergencia,decretado tras los atentados del 13 de noviembre de 2015.

El último dato conocido sobre la participación la situaba en el 69,42 por ciento de los casi 47 millones de electores, un porcentaje similar al de las anteriores elecciones de 2012 cuando resultó elegido Francois Hollande.

Hugo Barze -. Corresponsal en Europa.

