Miguel Martí, organizador de la Pasarela Costura España anunció visita a Mar del Plata

Miguel Martí, organizador de la Pasarela Costura España, desde 2014 año de la primera edición dialogó con “el Retrato…”acerca del evento que ha reunido a creadores de moda de Argentina y España. “En primer lugar quiero dar las gracias tanto a este medio de comunicación por estar cubriendo este evento para una ciudad tan relevante como Mar del Plata, que es sin duda, un compromiso para mi próximo viaje a tu país” expresó en la charla con el Corresponsal de este Portal.

Marti, quien estaba acompañado por Dona Pilar de Borbón, hermana del Rey Emérito, Juan Carlos I y una de sus más estrechas colaboradoras, cuando “el Retrato…” le preguntó acerca de cómo surge esta iniciativa, indicó que “En principio ha sido una iniciativa para dar visibilidad a esos diseñadores que en principio no tenían accesibilidad, ya sabes que hay varios eventos de este tipo en España, pero sin embargo no todos tienen acceso, por la razón que sea, por hermetismo o por el tipo de plataformas o por los costes altos no podían entrar en ellas. Por eso, hemos decidido dar la posibilidad a través de esta pasarela y nada menos que en Cibeles, para poner en valor del público y los especialistas a estos creadores de moda nupcial, costura, fiesta y ceremonia que brindaron altísimo nivel en esta edición.”

Han viajado varios diseñadores de fama desde Mar del Plata y otras ciudades argentinas, ¿cómo surge esta relación?

“ En gran parte, haber conocido a un excelente profesional como Rubén Perlotti en España, por otro lado, haber viajado a Buenos Aires y conocer Misiones, las Cataratas de Iguazú, Buenos Aires, vuestra cultura y costumbres, hicieron que prácticamente a un mes vista de la inauguración hace ya tres años me hiciera pensar que Pasarela Costura España también podía permitir hacer conocer creadores argentinos y que a su vez, esto en Argentina tendría que funcionar, con la gente de allí, con Perlotti, ¿por qué no iniciar un contacto invitando a creadores de estilo argentinos? Y en eso continuamos como has podido observar. “

Ahora con más razón, tengo a la vista tu ciudad, tengo un folleto de Mar del Plata que me han entregado en el desfile de Adrián Caballero, tengo que ir; tengo planificado hacer cosas en Argentina y Mar del Plata es una de las ciudades que están en el calendario.”

Este año están sucediendo acciones importantes de cara a la presencia de representaciones argentinas en España, sin duda la de mayor nivel protagonizada por la visita del presidente Macri, que Argentina fuera nominada país socio de FITUR 2017, la designación de Córdoba como sede en 2019 del Congreso de la Lengua Española, los artistas presentes en ARCO y ahora la Pasarela Costura España, con varios diseñadores argentinos como protagonistas del certamen.

“- Asi es, tal como mencionó el ministro consejero de Argentina, Eduardo Michel en la magnífica recepción que ofreció la Embajada Argentina, es una especie de ida y vuelta, donde cada una de las partes puede y debe aportar y recibir sinergías provechosas para ambos países. Creo que es un momento de apertura que todos debemos aprovechar.”

Además de la presentación de las colecciones, es un evento que incluye la venta como otro elemento de interés para los asistentes?

Efectivamente, existe otro espacio, Showroom, un lugar para que los diseñadores que lo estimen conveniente, presenten vestidos de su producción, quiero señalar que en esta edición hubo una convocatoria de empresarios chinos que pretenden, quieren tener un producto de mayor calidad que obviamente no se hace en su país.

¿A partir del lunes descanso o más trabajo?

Ja ja… no sé si desde el lunes, pero durante la semana hay que empezar con la nueva edición que seguramente tendrá mayor presencia de diseñadores, habrá que pensar en agregar algún día, porque creo que la demanda será mayor y hay que intentar de dar esa visibilidad de la que hablaba al principio a la mayor cantidad y con la mejor calidad.

En un momento de la conversación, abusando de la presencia cercana de Carina Badino, presente en Madrid en representación de un organismo marplatense, que accedió a nuestra solicitud y gentilmente nos tomó la foto del reportaje, el Retrato … que hizo las presentaciones del caso, en un primer encuentro entre Carina y Miguel Martí, que seguramente será el inicio de diálogos profesionales de cara al futuro entre la entidad representada por Carina y el organizador del evento