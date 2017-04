La AFA se acordó de la violencia en el futbol y llamó a los simpatizantes a reflexionar

La Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación y la Asociación del Fútbol Argentino hizo llegar a los clubes un comunicado para leer en todas las canchas en la proxima fecha, y que tiene que ver con el asesinato de un hincha de Belgrano de Córdoba en el Estadio Mario Kempes.

La nota que deberá difundirse dice lo siguiente:

El que está por empezar no es un partido de vida o muerte. No hay que ganar o ganar. Nadie se juega la vida. El que está enfrente es un rival que comparte nuestra misma pasión con la misma alegría. No es un enemigo al que hay que derrotar. No estamos en una batalla. Mucho menos en una guerra. El fútbol debe ser la fiesta de los fines de semana. No debe ser la preocupación de la familia del que va a la cancha.

Pensá en el hincha del otro equipo con el que te unen miles de sensaciones, te une la semana, porque trabajás con él, estudias con él, viajás con él, almorzás y cenás en los mismos lugares que él, es parte de tus afectos. Todo sin operativos de seguridad ni pulmones que dividan hinchadas. Sólo te diferencian simples colores.

Hoy podemos ganar. Hoy podemos perder. Que pierda o que gane tu equipo. En un partido, no hay nada en juego. Somos únicos e irrepetibles. Nuestra vida vale mucho más que cualquier rivalidad deportiva.

#PasiónNoEsViolencia