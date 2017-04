El Socialismo se mostró a pleno en la inauguración del monumento al Dr. Alfredo Palacios

A 53 años del fallecimiento del líder socialista argentino, se realizó la inauguración del Monumento a Don Alfredo Palacios en la Plaza San Martín , frente a la Facultad de Derecho, en un acto organizado por la Comisión Promotora Monumento al Dr. Alfredo Palacios, integrada por el Dr. Eduardo Romanín, Alberto Fallacara, Gabriela Papagni, Pablo Aceto y María del Carmen Viñas.

Luego de ser leídas las adhesiones y agradecimientos a quienes tantos colaboraron para hacer efectivo este merecido reconocimiento a quien fuere el primer Diputado Socialista de América, se realizaron dos discursos: el primero fue del dirigente del Partido Socialista Alberto Fallacara, quien hizo un repaso de la vastísima labor legislativa y un recorrido por toda la acción de Palacios; posteriormente el Dr. Eduardo Romanín, ex concejal y actual miembro del Comité Nacional del Partido Socialista Auténtico, improvisó reseñas anecdóticas sobre la personalidad del caudillo socialista y valoró su accionar político basado en la justicia social, la ética, la honestidad y la defensa de los trabajadores como así de los más humildes y las minorías.

Entre la gran cantidad de gente que sorprendió a los organizadores, se encontraban el ex presidente del Concejo Deliberante Ariel Ciano, el concejal radical Eduardo Abud y el presidente de la UCR Mar del Plata, Concejal Mario Rodríguez, de destacada labor dentro del HCD, desde que el PSA presentara el Proyecto para la colocación del busto y que se transformara en Ordenanza de Ley Nº196 el 21 de agosto del 2013.

Con la presencia del Secretario General del Partido Socialista Auténtico, Mario Mazzitelli, también se hicieron presentes por el Partido Socialista la Diputada Nacional del PS Gabriela Troiano, Carlos Nivio y Alfredo Lazzereti (ex Diputados Provinciales), Dr. Alberto Rodríguez y Betty Vázquez del Centro Socialista Alfredo Palacios. Por la UCR la concejal Cristina Coria, y los ex concejales Tato Serebrinsky y Ernesto Argüeso, y el vice local Sebatián Puglisi. También dijeron presente: Matías Maciel (PCR), “Apache” Villalba (Jóvenes al Frente), Esteban Turcatti (MID) y Valeria Crespo (GEN)

El sindicalismo también se hizo presente: Daniel Lencinas (CTA Autónoma MdP), Jorge Váttimo (CGT local), Guillermo Bianchi (Sec. Gral. del Sindicato de Empleados de Comercio), Fernando Robert (AEFIP), Carlos Vaquero y Eutiquio Garcia del Sindicato de Pasteleros y representantes del Sindicato de Repositores Externos, Sindicato de Gastronómicos y Asociación Bancaria.

Francisco Morea, Rector de la UNMdP, Mónica Biasone, Decana de la Facultad de Cs. Económicas y Daniel Medina, ex rector de la UNMdP y ex concejal, acompañados por representantes de Agrupación CAUCES y de la FUM, la comunidad universitaria también adhirió y acompañó este acto.

Por su parte, entre otras organizaciones, estuvieron presentes dirigentes de la Organización de Trabajadores Radicales, Centro de Residentes Entrerrianos, Agrupación Los Mistoles de Santiago del Estero, Foro de la Deuda Externa, Centro Cultural Cabildo y el Club A Huracán de MdP representado por su presidente Rubén Papagni.

El busto emplazado en Plaza San Martín, frente a la Facultad de Derecho, 25 de mayo e Hipólito Irigoyen, fue realizado por la escultora Carolina Moncada, quien reveló su talento plasmado en una excelente escultura y que hoy comienza a ser el quizás tardío, pero más que merecido homenaje a un político socialista, pero sobre todo argentino, con rasgos y características inigualables, y que debiera hoy ser el faro que ilumine a la dirigencia política argentina toda, más allá de cualquier ideología.