El Jefe Comnal elogió la labor que cumple personal del Centro de Monitoreo

El Intendente se reunió con un grupo que forma parte de la capacitación laboral para discapacitados en el COM. “Ustedes se han puesto la camiseta de la seguridad de General Pueyrredon”, dijo emocionado.

El intendente Carlos Fernando Arroyo compartió una emotiva y extensa reunión con un grupo de personas que forman parte de la capacitación laboral para discapacitados en el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM).

El titular del Ejecutivo escuchó las sensaciones de cada uno, les agradeció por su voluntad y responsabilidad, y los invitó a seguir perseverando y progresando a través del programa que fue presentado en diciembre del año pasado junto a la Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral y las secretarías de Desarrollo Productivo, Seguridad y Desarrollo Social.

Durante el encuentro, cada una de las seis personas que se reunieron con el Intendente coincidieron en que esta posibilidad les devolvió la posibilidad de sentirse “útil” y dejar atrás la depresión por no conseguir trabajo. Arroyo estuvo acompañado por el secretario de Seguridad municipal, Fernando Telpuk, el titular de la Policía Local, Marcelo Lencina, y el responsable del COM, Sergio Andueza.

“No me tienen que agradecer nada, simplemente cumplo con mi función de Intendente. Pero yo sí les agradezco por la función que cumplen, que sinceramente es muy buena. Si acá estamos en un lugar de excelencia, que funciona bien, es justamente por personas como ustedes. Han mejorado la efectividad del control, lo que demuestra que hemos acertado en la medida que tomamos”, dijo Arroyo.

En este contexto, el titular del Ejecutivo también destacó el trabajo de Telpuk, Lencina y Andueza, de quienes dijo que “son funcionarios fuera de serie”. En tanto, puntualmente del Secretario de Seguridad, remarcó que “se trata de uno de los mejores funcionarios del país en temas de seguridad”.

“Perseveren y sigan cumpliendo los objetivos de la capacitación como hasta ahora”, agregó el Intendente antes de diferenciarse de quienes no brindan oportunidades. “No hay ningún motivo para que la sociedad deje de utilizar los servicios de gente que los puede prestar. Como la sociedad tiene una cantidad de preconceptos y conceptos absolutamente equivocados, en algún momento alguien tiene que empezar a cambiar y eso es lo que trato de hacer”, remarcó.

“Ustedes se han puesto la camiseta de la seguridad de General Pueyrredon para ayudar al prójimo. El principio que llamamos solidaridad y ha sido tan olvidado, aquí está presente”, concluyó Arroyo ante Lucas Martorelli, Danny Case, Felipe San Segundo, Leandro Bastías, Vanina Poggi y Leonardo Martelo.

Renglón seguido, el secretario de Seguridad municipal, Fernando Telpuk, les agradeció por “el empeño que le ponen a la capacitación” y porque “para nosotros también es una gran experiencia. Nos han brindado una riqueza inmensa, desde lo humano y lo profesional”.

“NOS HAN HECHO MEJORAR NUESTRO ESTADO DE ÁNIMO”

Bajo un manto de emoción, Danny Case (55 años) – sufre artrosis crónica degenerativa – abrió la conversación con el Intendente. “Acá trabajamos con amor y voluntad, nos sentimos respetados y valorados. Acá todos somos iguales, es un lugar muy agradable para aprender y progresar”, expresó.

Entre lágrimas, también confesó que “antes de surgir esta posibilidad estaba muy decepcionado, ahora me siento útil. Hemos mejorado nuestro estado de ánimo después de sufrir la depresión” y recordó el día que dio aviso sobre un accidente de tránsito. “Cuando vi que la ambulancia llegó al lugar y fue salvada la vida de esa persona, me volvió el alma al cuerpo”, dijo.

“Uno disfruta cada acto que hace dentro del COM para favorecer al ciudadano. Nosotros hacemos una tarea social, ayudamos al prójimo. El prójimo no sabe que lo ayudamos, pero estamos prestos a cumplir con las normas, ante cualquier cosa que pase en la ciudad, para luego comunicar al personal idóneo que deberá intervenir en cada caso”, agregó.

Felipe San Segundo (53 años) – sufre discapacidad visceral – también tuvo la oportunidad de expresarse ante el Intendente. “Destaco la oportunidad que nos dieron. En lo personal ha significado una alegría enorme, me genera satisfacción venir a la capacitación. Acá no miramos camaritas como vulgarmente se dice, acá trabajamos seriamente y con mucho compromiso”, afirmó el profesor de Educación Física.

Por su parte, Leandro Bastías (28) – hipoacusia – le confesó a Arroyo que sus anteriores experiencias laborales no fueron las mejores. “Antes me sentía maltratado. Pero acá, desde el primer día, nos sentimos como en casa, muy bien cuidados y respetados por la tarea que llevamos adelante”, subrayó.

Vanina Poggi (44) fue otra de las personas que agradeció la posibilidad de formar parte de la iniciativa planificada por la Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral, junto a las Secretarías de Desarrollo Productivo, Seguridad y Desarrollo Social. “Por distintos problemas, entré en depresión y a mis 40 años pensé que no iba a volver a trabajar. Pero apareció esta capacitación, me revitalicé y ahora me siento capaz. Sinceramente, ésto me salvó la vida y agradezco la oportunidad que me dieron”, contó muy emocionada quien padece hipoacusia.

Leonardo Martelo (36) tampoco dejó pasar la oportunidad de dar a conocer sus sensaciones. “La primera vez que sufrí una crisis – epilepsia refractaria – en medio de mi trabajo, al par de días me despidieron. La última vez, pero con un final distinto, fue acá en el COM. Todos tenían miedo, pero llamaron a la ambulancia. No me dieron la espalda, me ayudaron. Esa es una clara señal de lo contenido que nos sentimos”, dijo.

ANDUEZA: “EN ESTA EXPERIENCIA, TODOS APRENDEMOS”

Por otra parte, el titular del COM, Sergio Andueza, informó que 150 personas con discapacidades forman parte de la capacitación. “El primer grupo empezó en diciembre y el resto se sumó entre enero y febrero. Ellos trabajan en grupos de cuatro horas y así cubrimos todas las franjas horarias”, detalló.

En estos meses de capacitación, tanto para el personal municipal que forma parte del Centro de Operaciones y Monitoreo, como de la Policía Local, han sido “muy positivos”. “En esta experiencia, todos aprendemos”, expresó y, a la vez, valoró el trabajo de Luciana, psicóloga del COM, quien “cumple una función clave”.

En el COM se capacitan como operadores de videovigilancia y forman parte de grupos operativos para detectar microbasurales, robo de automotores y entrada/salida a los colegios. “Recientemente nos reunimos con un capacitador del Ministerio de Seguridad de Nación. También con representantes de la Fiscalía Temática de Robo Automotor y con gente de investigación para poder explicarles cómo es la situación y cómo podemos ayudar en las investigaciones”, sostuvo Andueza.