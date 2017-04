Arroyo, Salvador y Baragiola en un sugestivo encuentro en el Despacho Principal

Arroyo y Salvador dialogaron sobre gestión y proyectos, también analizaron las acciones que se están desarrollando en conjunto para continuar asistiendo a los damnificados por el último temporal. La presencia de Vilma Baragiola sirvió para que crecieran mas lo rumores sobre su potencial candidatura a concejal en un puesto mas que privilegiado en la lista Oficialista.

En el marco de la visita a Mar del Plata del vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Salvador, con motivo de la inauguración de una mesa de trabajo con ministros bonaerenses y gremios estatales, el intendente Carlos Fernando Arroyo dialogó con Hernán Lacunza (Economía), Marcelo Villegas (Trabajo) y Fabián Perechodnik (Secretario General), acompañado por los funcionarios municipales Alejandro Vicente, Vilma Baragiola y Mauricio Loria.

Luego del encuentro, el jefe comunal manifestó: “Con el vicegobernador tenemos una gran relación. Hemos tenido varios encuentros para hablar de gestión y proyectos y, en este caso, es un gusto poder recibirlo en el Palacio municipal ya que tenemos que agradecer el apoyo y compromiso que ha tenido la provincia en la asistencia de los vecinos que sufrieron daños por el temporal“.

Asimismo, Arroyo precisó que “es la primera vez -que yo recuerde- que el Estado, tanto local, provincial como nacional, siguen adelante un trabajo por varios días de asistencia y relevamiento de hogares. Esto es algo único que se hace en equipo. Hoy contamos con un grupo de personas que están llevando a cabo tareas cara a cara con el vecino. Esto es para destacar. Se ha hecho una base de datos notable para poder hacer un seguimiento de las situaciones, y es para destacar. Estamos atravesando situaciones climáticas diferentes a las de otros tiempos. El año pasado tuvimos seis temporales, con evacuados en todos los casos. Y se dio respuesta. No podrán decir que este gobierno no ha dado respuesta. Siempre estuvo, no solo en la asistencia sino también en la prevención de situaciones que pudieran traer complejidad a los vecinos”.

SALVADOR: “EL TRABAJO DE EQUIPO ES EL QUE RINDE”

Por su parte, el vicegobernador de la Provincia, señaló que “el trabajo de equipo es el que rinde, sobre todo a los vecinos. Mar del Plata fue castigada duramente por el temporal. Hubo daños, roturas y mucha gente perdió lo que tenía. Y ahí está el Estado: junto a ellos, luego de años de abandono, con asistencia, planificación y obra pública que ha sido postergada tanto tiempo. Hoy la Provincia está cumpliendo con eso: obras en hospitales, en rutas, en escuelas. Se está trabajando en los canales y en las desembocaduras. Pedimos confianza a la gestión que llevamos adelante. Hay zonas castigadas del noroeste provincial porque se ha estado mucho tiempo sin hacer lo que se debía hacer”.

Por la noche, el Intendente mantuvo una reunión con los ministros de Economía, Trabajo y Salud (Hernán Lacunza, Marcelo Villegas y Zulma Ortiz, respectivamente) quienes llegaron con el vicegobernador a la ciudad para una jornada de trabajo con gremios estatales. Además, Arroyo dialogó con Fabián Perechodnik, secretario General de la Gobernación, con quien se mantendrán próximos encuentros en la ciudad y con el responsable de ARBA Gastón Fossati. “Hay una relación que se fortalece día a día con los ministros de la Gobernadora Vidal. Hay un compromiso de acompañamiento que valoramos“, resumió Arroyo anoche tras el encuentro.