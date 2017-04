Vecinos de barrios del Sur se manifestaron en la zona del Arroyo Corrientes

Vecinos de los barrios Playa Serena, Acantilados y San Jacinto, llevaron a cabo este sábado una manifestación en la zona del arroyo Corrientes, donde visibilizaron sus demandas por las secuelas del último temporal reclamando la limpieza del mencionado arroyo, la asistencia a los damnificados y un plan de emergencia ante contingencias climáticas.

“Ante la falta de respuestas en las primeras horas del temporal, la gente de las sociedades de fomento asistió a los damnificados para evacuarlos y entraron a las zonas afectadas con sus tractores”, refirió el presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales de Fomento, Heraldo García

En tal sentido, agregó que “por parte del municipio no hubo mínimamente ni una actitud de servicio y acompañamiento, al contrario nos trataban de mentirosos”.

Acto seguido, el vecinalista señaló que “a mucha gente le ha bajado el agua pero igual se está manifestando porque se da cuenta que fue una situación muy grave, protestan por la falta de asistencia que tuvieron estos días y reclaman una prevención y un sistema de emergencia municipal”.

Asimismo, el dirigente puntualizó que “en la zona norte y oeste van a ver reuniones. La sensación en todos los lugares es igual que no hubo respuesta más allá de lo que se pudiera haber hecho antes y no se hizo, como por ejemplo hace más de un año que no se limpian los arroyos”.

García concluyó sentenciando que “esperemos que todo esto sea para que desde el gobierno municipal hagan una autocrítica y se replanteen la situación porque si no hubo que lamentar víctimas fatales fue por casualidad”.

