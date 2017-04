A pesar de la derrota Sporting se aseguró la plaza para región a la Edición 2018

Sporting cayó 29-26 como local contra Jockey Club de Salta, en el último partido de la Zona 3 por el Nacional de Clubes B de rugby. El conjunto marplatenses estuvo cerca de ganar nuevamente pero le faltó precisión y puntería. De todas maneras, se despidió del certamen con la frente en alto ya que salvo frente a Alumni como visitante, en el resto de los partidos se dieron trámites parejos y el triunfo ante los de la URBA en casa será un recuerdo imborrable.

Los “Maristas” sumaron tres puntos bonus en sus cinco derrotas y culminaron con siete unidades en la tabla, asegurando la plaza para la región de cara a la Edición 2018. Ahora, el plantel de Eduardo Etcheto tendrá 15 días de descanso y puesta a punto ya que el sábado 29 será el momento de debutar en el Torneo Regional Pampeano A recibiendo a Universitario.

Hasta los 20 minutos del primer tiempo, el partido jugado en la Villa Marista fue golpe por golpe. Pegó primero Jockey de Salta a los 4´ con un try de Joaquín De la Arena. A los 10´ igualó Sporting por intermedio de Juan Noceti, quien ganó en velocidad tras un preciso kick corto de Ignacio Marino en zona de definición. Los salteños volvieron a adelantarse a los 17´ con una conquista de Joel Miranda convertida por Santiago Larrieu, pero a los 20´ se arrimó nuevamente el local cuando apoyó José Díaz, tras buena combinación con Mariano Dramis.

Después bajó el ritmo. El ida y vuelta terminó, para darle paso a las imprecisiones, a la disputa de la pelota en la mitad de la cancha y al juego lento. Y el que despertó primero fue el visitante, cuando marcó su medio scrum Francisco Arias Linares tras una corrida por el centro y la posterior patada certera de Larrieu que puso a Jockey arriba 19-10, resultado con el que se fue el primer tiempo.

Al igual que en varios cotejos del Nacional de Clubes, Sporting salió acelerado al complemento. Y en 15 minutos metió un 13-0 para pasar al frente 23-19. Primero pegó con un try de Pedro Area y la conversión de Noceti, tras una gran jugada de Rodrigo Collins; y después sumó con dos penales del pateador. Envalentonado, el elenco marplatense fue a buscar más, aunque se desprotegió, dejó huecos y Miranda volvió a marcarle (23-24). Un nuevo acierto de Noceti puso al frente a los “Maristas” 26-24 pero a falta de cinco minutos, el potente octavo Joaquín Poodts se desprendió del juego agrupado y logró apoyar para poner lo que serían las cifras definitivas (29-26) aunque Sporting, con coraje, pudo haberlo empatado tras una gran defensa de José Díaz y el posterior penal de Noceti que se fue cerca del palo izquierdo

SÍNTESIS

SPORTING 26: Iván Nemer, Federico Tehaux y Rodrigo Collins; Ignacio Parietti y Juan Ignacio Cecive; Mariano Dramis, Rodrigo Fernández Criado e Ignacio Castañón; Ignacio Marino y Mariano Abate; José Díaz, Emiliano Brun, Pedro Area y Juan Abate; Juan Noceti. Entrenadores: Eduardo Echeto, Sebastián Palmisano y Fernando Gómez.

JOCKEY CLUB (S) 29: Cristian Torres, Nicolás Arias y Marco Lassalle; Ladislao Uriburu y Matías Michelena; Joaquín Miralpeix, Baltazar Decavi y Francisco Poodts; Francisco Arias Linares y Santiago Larrieu; Mauricio Giménez, José Decavi, Eduardo Gómez Naar y Joaquín De la Arena; Joel Miranda. Entrenadores: Tomás Saravia Toledo y Fernando Virgili.

Tantos en el PT: 4′ try de De la Arena (JS); 10′ try de Noceti (S);14′ try de Miranda convertido por Larrieu (JS); 20′ try de Díaz (S) y 34′ try de Arias Linares convertido por Larrieu (JS). Resultado parcial: 10-19.

Tantos en el ST:3′ try de Area convertido por Noceti (S); 10´ penal de Noceti (S); 15´ penal de Noceti (S); 21´ try de Miranda (JS); 27´ penal de Noceti (S) y 35´ try de Poodts (JS). Resultado final: 26-29.

Cambios en Sporting: Iván Ballesteros por Nemer; Agustín Cardoso por Tehaux; Ramiro Gutiérrez por Dramis; Alejandro Barassi por Fernández Criado; Ezequiel Ortiz por Brun, Matías Silenzi por Area y Juan Di Pace por Juan Abate.

Cambios en Jockey (S): Facundo Echazú por Torres; Norberto Cornejo por Arias; Franco Giaccopo por Uriburu; Álvaro Prieto Martínez por Michelena; Juan Pablo Mendoza por Miralpeix; Ramiro San Millán por Arias Linares; Damián Huber García por Miranda y Agustín García Gómez Naar.

Árbitro: Lucas Galán.

Cancha: Villa Marista.