El Concejo le solicitó al OCEBA que actúe frente a los incumplimientos de EDEA

El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon, a través de la Resolución 1213, votada por unanimidad en su última sesión, encomienda al Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA) tenga a bien ejercer los controles necesarios a fin que se de cumplimiento a la Resolución Nº 100/12 dictada el 17/04/2013 por ese organismo, que establece que las empresas distribuidoras de localidades con más de 100 mil habitantes deben incorporar nuevas Oficinas de Atención a los usuarios.

Asimismo requiere que, en el caso de verificar otras irregularidades, el OCEBA analice aplicar las sanciones que por ley correspondan, a efectos de garantizar un adecuado servicio por parte de EDEA S.A.

El Concejal Mario Rodríguez, autor de la iniciativa legislativa, insistió en recordar que en el distrito “hay un solo centro de atención, el ubicado en Luro e Independencia, para más de 500 mil usuarios en Mar del Plata, Batán y todo el Partido de General Pueyrredon, con sólo 9 trabajadoras administrativas y sólo 8 trabajadores en un call center para atender los reclamos, por la decisión de la empresa de cerrar los centros de atención de Batán y el Puerto, en franca violación de una resolución del OCEBA que obliga a aquellas localidades con más de 100 mil habitantes a tener más oficinas de atención, las que no podrán ser reemplazadas por ningún sistema de telegestión, como los que hoy implementa EDEA”.

Por ello, el edil radical considera que “es necesario modificar este estado de cosas, de falta de personal, mantenimiento e inversión por parte de EDEA. Además es necesario rechazar los atropellos y el maltrato hacia los trabajadores y usuarios de Mar del Plata y la zona atlántica. EDEA brinda un servicio de pésima calidad, a pesar de las tarifas que está cobrando y los subsidios millonarios que ha recibido en estos años, por lo cual se torna imprescindible que los gobiernos provincial y nacional avancen en la toma de medidas concretas, de mayores controles y eventuales sanciones”.

En múltiples oportunidades, el Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata ha denunciado a la empresa multinacional EDEA S.A., por diversos incumplimientos: del Contrato de Concesión del Servicio; dar un servicio de pésima calidad; efectuar maltrato a los usuarios en toda la zona de concesión; realizar en forma ilegal la subcontratación de empresas; recibir millonaria condonación de deudas por el Gobierno Nacional y millonarias recaudaciones anuales a costa de los usuarios, de los trabajadores y del cobro de la Tarifa Estacional a los usuarios residentes.

A lo anterior debe sumarse que, en virtud de la Resolución Nº 100/13 dictada por el Organismo de Control Provincial (OCEBA) con fecha 17 de abril de 2013, se establece que las empresas distribuidoras de localidades con más de 100 mil habitantes debían incorporar nuevas Oficinas de Atención a los usuarios.

Entre los considerandos de aquella Resolución, el OCEBA expuso que: “El acceso a la electricidad es un derecho inherente a todo habitante de la Provin cia de Buenos Aires (Art. 67, inciso i) de la Ley 11.769. Para que dicho derecho no se torne abstracto, los usuarios deben contar con la posibilidad real y efectiva de efectuar sus tramitaciones y reclamos con relación al servicio suministrado. El servicio público de distribución de electricidad debe ser prestado con un nivel de calidad satisfactorio, acorde a los parámetros establecidos en el Sub-anexo “D” de los Contratos de Concesión. La calidad del servicio reúne tanto el aspecto técnico como el comercial. Las concesionarias deben extender sus esfuerzos para brindar a sus usuarios una atención comercial y técnica satisfactoria. Los sistemas de telegestión para trámites comerciales cumplen una función complementaria a la brindada en los locales de atención al público, pero no lo sustituyen”.

Por último fundamenta la Resolución afirmando que “corresponde revisar la cantidad de Oficinas de Atención al público en aquellos partidos que superen los 100 mil habitantes. Y que es necesario coordinar con cada uno de los concesionarios la implementación de nuevas Oficinas de Atención en sus áreas de concesión. Los concesionarios deberán implementar un programa de Oficinas Móviles cuya función será complementaria a las Oficinas de Atención al público, al igual que los sistemas de telegestión.

A pesar de esta Resolución, que tiene casi 4 años, EDEA S.A. no sólo no abrió nuevas oficinas comerciales, sino que avanzó con los sistemas de telegestión (boleta digital, débito automático, aplicaciones para celulares, gran cantidad de bocas de pago con empresas de cobro), pero no sumó más personal para la atención personalizada.

En consonancia con lo expuesto por el Sindicato de Luz y Fuerza Mar del Plata, el Concejal Mario Rodríguez, afirma que “resulta imperioso que EDEA S.A. proceda a la apertura de oficinas de Atención Comercial al público en las zonas del Puerto y Batán, en principio, sin desmedro de la necesidad de cubrir otros barrios de la ciudad, para lo cual necesitamos que el OCEBA actúe rápidamente, haciendo cumplir la normativa vigente”.