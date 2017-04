Crimen del preceptor: las cámaras de seguridad registraron al asesino

Mario Ricardo Héctor Gómez era preceptor de escuela, tenía 51 años y fue encontrado en la mañana de este jueves, asesinado en el interior de su departamento ubicado en Corrientes al 2200. Las cámaras de seguridad del edificio registraron como un sujeto huía del edificio en la madrugada y los investigadores se encuentran trabajando para dar con su identificación, ya que podría ser el autor del crimen.

El preceptor, que vivía solo, desde hacía 20 era inquilino en el mismo edificio, ubicado en la zona de Tribunales. Minutos antes de las siete de la mañana una vecina salió al pasillo del noveno piso y halló varias manchas de sangre en el lugar. Tras alertar al encargado, éste llamó al 911 y personal policial halló el cuerpo sin vida en la cocina del departamento B.

En el interior del inmueble había una gran cantidad de sangre que permite confirmar que Gómez sufrió múltiples heridas con un elemento filoso. El detalle de las heridas recibidas estará disponible con el informe preliminar de la autopsia. Para los investigadores el crimen ocurrido en el 9º B de la torre ubicada en Corrientes 2281 está vinculado a una relación sentimental que la víctima habría mantenido con otro hombre.

En tal sentido, está prácticamente descartado que haya sido un asesinato en ocasión de robo, debido a que en el interior de la propiedad que alquilaba Gómez -siempre a los mismos dueños- se encontraron distintos objetos de valor, como una notebook, un teléfono celular y otros artefactos tecnológicos. En cambio, hallaron indicios de desorden y varios adornos tendidos en el piso.

Si bien aún no estaban los resultados oficiales de la operación de autopsia al cadáver de la víctima, fuentes del caso revelaron que el cuerpo de Gómez presentaba, a priori, dos heridas de arma blanca profundas en las zonas derecha e izquierda del abdomen, otras dos en nuca y cuello, y una más en la ingle. En tanto, no parecía tener lesiones de carácter defensivo, algo que llamó la atención de los investigadores.

El fiscal Alejandro Pelegrinelli confirmó que una primera inspección en el inmueble permitió establecer que hubo una pelea de proporciones en el interior y que no había faltantes de objetos de valor. “Hará falta una confirmación de los allegados de la víctima acerca de algún elemento sustraído pero todo indicaría que no estamos en presencia de in robo”, comentó.

Por los primeros datos recabados en el lugar del hecho, el asesino salió caminando del departamento una vez consumado el ataque. “Pisó una de los charcos de sangre que había y fue dejando las marcas de sus zapatillas hasta el ascensor”, reveló otra fuente cercana a la causa.

En ese contexto, el atacante escapó cerca de las cuatro de la mañana y su salida quedó registrada por otra cámara. A diferencia de su ingreso donde se le puede ver el rostro, en su huída se lo cubrió con una capucha, sale del ascensor y deja la puerta abierta y acelera sus pasos a medida que se acerca a la calle.

Además, se lo registra a Gómez ingresar charlando animadamente y riéndose con quien lo mataría pocas horas después. Una de las dudas a despejar es si víctima y victimario se conocían con anterioridad o el ingreso al inmueble fue producto de un encuentro casual.