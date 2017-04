Bonifatti presentó “Nueva Acción” y va por el lugar que ocupa el ex Intendente Pulti

Santiago Bonifatti presentó su Agrupación “Nueva Acción” en pos de “una renovación política en Acción Marplatense”, y sin nombrarlo fue crítico con su mentor político, Gustavo Pulti: “perdimos y nos mandaron a nuestras, a reflexionar” , a la vez que llamó a trabajar para “no perder más dirigentes valiosos” (en clara referencia al “Cholito” Ciano, Pablo Fernandez, al aún indeciso Héctor Rosso ), para afirmar estar convencido que “si Acción Marplatense no se renueva, no va a poder ser una alternativa de gobierno para Mar del Plata y Batán”.

Las críticas, claramente dirigidas para con el ex Intendente, también llegaron desde un sector de la Juventud, encabezado por Marcelo Attar, quien expresó “Rechazamos cualquier tipo de actitud autoritaria. Acá nadie tiene la verdad absoluta. Eso implica una renovación”

La novel agrupación impulsada por el hoy renovador edil y Presidente de AM, convertido en el “abanderado del cambio” en el “Partido de la Ciudad”, busca “asumir que los tiempos cambiaron” y que “se necesitan nuevas herramientas para nuevos desafíos: no se puede insistir con lógicas viejas. Si pretendemos ser una alternativa de gobierno, debemos renovar el Partido y todo su funcionamiento”.

Bonifatti expresó “Acción Marplatense es el primer partido político vecinalista que ganó la intendencia en los 143 años de historia municipal. Gobernó Mar del Plata y Batán en los últimos dos períodos, pero también es el partido que perdió las dos últimas elecciones. Perdimos y el mensaje que nos dieron los vecinos fue claro: nos mandaron a nuestras casas, a reflexionar. Debíamos hacer una autocrítica, reflexionar sobre lo que pasó y eso hicimos. Después de 8 años en el gobierno es lógico que se produzca un desgaste, pero además la gente no creyó en nuestra propuesta. Por eso hoy queremos volver a las fuentes, escuchar a la gente, caminar los barrios, trabajar con los vecinos y elaborar propuestas. Estamos convencidos que si Acción Marplatense no se renueva, no va a poder ser una alternativa de gobierno para Mar del Plata y Batán”.

Sobre las propuestas para Mar del Plata Bonifatti adelantó “debemos ocuparnos del posicionamiento de nuestra ciudad en la provincia y en el país, para volver a ser la ciudad turística por excelencia. Pero no solo turística. También queremos activar aquellos motores industriales que hacen una ciudad productiva los doce meses del año. Para esto, se requiere gestión y diálogo, tolerancia y control, ser una oposición responsable, no dejar de pensar nunca en la ciudad. Y trabajar en muchos proyectos.”

Bonifatti también destinó un párrafo de su discurso a otros dirigentes que se han ido. Dijo “debemos debatir internamente por qué gente que vale la pena se va del partido. Debemos hacer autocrítica, reflexionar, pensar ¿Por qué Acción Marplatense se convirtió en un partido expulsivo? No queremos perder más dirigentes valiosos, por eso Nueva Acción es de puertas abiertas para recuperar la identidad vecinal que nos hizo coincidir en este espacio”.

Finalmente Bonifatti afirmó que “con la humildad que nunca debimos haber abandonado, volvimos a los barrios. Volvimos a escuchar. Volvimos a aprender. Volvimos con ideas. Volvimos a trabajar por la Mar del Plata que queremos. Acá estamos, somos Nueva Acción”

Otro de los oradores fue el presidente de la Juventud de Acción Marplatense, Marcelo Attar, quien dijo “los jóvenes queremos que el partido de la ciudad se abra a todas las voces internas, que debata, que contenga a la gente que quiere trabajar y que comparte nuestras ideas. Rechazamos cualquier tipo de actitud autoritaria. Acá nadie tiene la verdad absoluta. Eso implica una renovación, recuperar las bases de nuestro proyecto de ciudad productiva, de ciudad para todos, recuperar nuestra identidad de partido local con la mirada puesta en la juventud que dejó de ser el futuro solamente para ser el presente del cual debemos ocuparnos”

Por su parte, Lucía Bonifatti, Presidenta de la ONG Casa de Veinte y miembro de Nueva Acción destacó la importancia de los equipos y el vínculo con los vecinos “para nosotros lo más importante son las personas. Por eso nos interesa cuidar los vínculos tanto interna como externamente. Esto es, establecer puentes que generen lealtades, respetarlos, hacer autocrítica, realizar acuerdos y consensos con todos, trabajar con todos aquellos que queremos que a Mar del Plata le vaya bien”.