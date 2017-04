El Congreso español rechazó acoger la capilla ardiente de Carme Chacón

La Gestora del PSOE quiso rendir la mayor solemnidad posible al funeral de Carme Chacón y para ello solicitó al Congreso de los Diputados que permitiera colocar la capilla ardiente de la ex ministra de Defensa.

La solicitud fue rechazada después que la presidenta de la Cámara, Ana Pastor, consultara a los servicios jurídicos y éstos concluyeran que era desaconsejable ese reconocimiento porque se crearía “un precedente” que podría ser invocado ante la muerte de cualquier otro ex ministro o ex diputado.

Las gestiones las llevó personalmente el portavoz de la Gestora, Mario Jiménez, de acuerdo con la hermana de Chacón-Fue Jiménez quien se puso en contacto con Pastor para reclamarle tal consideración con la ex ministra, que además había sido vicepresidenta del Congreso durante la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero.

En principio, la presidenta del Congreso se mostró favorable a la solicitud, aunque luego fueron los servicios jurídicos quienes advirtieron que no procedía, tal reconocimiento, ya que el protocolo “habitual” desde hace “muchos años” establece que sólo se instala la capilla ardiente en el Congreso en los fallecimientos de los presidentes del Gobierno y no en los casos de ex ministros o ex diputados.

Esta consideración determino que Pastor negará finalmente la solicitud del PSOE.

Ese criterio sólo ha tenido una excepción y ha sido cuando se produjo el deceso de Gabriel Cisneros, porque fue uno de los considerados “padres” de la Constitución de 1978 y porque cuando falleció era vicepresidente en activo del Congreso.

La negativa del Congreso generó en un primer momento malestar en algunos miembros del PSOE. Incluso, según estas fuentes, se planteó la posibilidad de que mediara el ex presidente Zapatero.

Sin embargo, finalmente dieron por bueno rendirle el homenaje en la sede del PSOE en la calle Ferraz, la casa de los socialistas-

El cuerpo de Carme Chacón, fue incinerado y sus cenizas han sido trasladados al Ayuntamiento de Esplugas de Llobregat, donde se han declarado tres días de duelo.

Hugo Barze – Corresponsal en Europa