Murió el ex gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Alberto Balestrini

El ex vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, ex presidente de la Cámara de Diputados de la Nación y ex intendente de La Matanza, Alberto Balestrini (70),murió en la mañana de este martes, según confirmaron fuentes cercanas a la intendenta de La Matanza, Verónica Magario. El legendario dirigente peronista había sufrido un accidente cerebrovascular en 2010

Balestrini fue vicegobernador de la provincia de Buenos Aires (2007-2010) e intendente del municipio de la Matanza durante dos períodos consecutivos (1999-2003 y 2003-2005).

El abogado y dirigente peronista también desempeñó el cargo de diputado de la nación (1989-2005), y llegó a ser presidente de la Cámara baja (2005-2007).

El 7 de abril de 2010, Balestrini sufrió un accidente cerebrovascular mientras ejercía el cargo de vicegobernador, acompañando al entonces gobernador, Daniel Scioli. Desde ese momento, vivió alejado de la política.

En ese entonces, tuvo que ser reemplazado por Hugo Moyano en el cargo de presidente del partido justicialista bonaerense.

Balestrini inició su militancia en la década de 1970, en el centro de estudiantes de la Universidad del Salvador, donde se graduó de abogado. Durante aquel período trabajó en la causa del padre Carlos Mugica.

Entre quienes expresaron sus condolencias por el fallecimiento, el secretario judicial del gremio de judiciales, Julio Piumato, definió a Balestrini como “gran compañero y mejor peronista”.

Por su parte, el dirigente Luis D´Elía dijo que Balestrini era “un enorme dirigente político del peronismo matancero y de la provincia de Buenos Aires”.

Este abogado y político argentino estaba casado con María del Carmen Cardo y tenía 4 hijos.

