Los concejales Claudia Rodríguez y Marcelo Fernández le dieron con caño a Vilma Baragiola

A 72 horas de iniciado lo peor del temporal que afecta a miles de vecinos, después de recorrer barrios, visitar familias y vehiculizar aportes solidarios de muchos marplatenses que se acercaron a ayudar a aquel que lo necesitaba, los concejales de Acción Marplatense Claudia Rodríguez y Marcelo Fernández afirmaron que “vemos imprescindible señalar algunos procedimientos del gobierno municipal que nos parecen seriamente cuestionables”. En este sentido, señalaron con preocupación la campaña de donaciones impulsada por la Secretaría de Desarrollo Social y la ausencia de la titular del área. “Baragiola está ausente, los depósitos llenos y la gente con necesidades”, sostuvieron.

“Resulta poco claro que con los depósitos llenos de mercadería y diferentes artículos de primera necesidad el área de Desarrollo Social salga a motorizar una campaña de donaciones como si fuera una ONG”, afirmó la concejal Claudia Rodríguez y añadió: “Cualquiera puede preguntarse y nosotros nos preguntamos, cuál es el motivo de que haya gente con necesidades y depósitos llenos, cuál es la razón y para cuándo se guardan los colchones, las frazadas y los alimentos comprados con recursos públicos o recibidos de los ministerios de la Provincia y la Nación”.

“Está bien impulsar campañas solidarias, de hecho nosotros lo hacemos, pero no es correcto ni transparente almacenar stock frente a las necesidades y recurrir a donaciones sin registros para motorizar la ayuda oficial”, continúo la edil.

En este sentido, indicó que “hemos visitado en la mañana de hoy los depósitos de Desarrollo Social, nos recibieron con cortesía los empleados de planta pero no había ningún funcionario político. Hemos verificado la existencias de stock que mencionamos”.

Por su parte, el edil Marcelo Fernández sostuvo que “no nos parece apropiado que la principal responsable del área se haya ido en pleno temporal y no esté al frente del operativo de asistencia. Mucho más porque la supuesta licencia de la secretaria Baragiola se hizo conocer varias horas después de que miles de personas en las redes sociales advirtieran que había iniciado sus vacaciones en Brasil”.

“Baragiola se saco una foto en el COM el sábado a la mañana , después se tomó un avión y, mucho más tarde, apareció el argumento de la licencia”, consideró Fernández y remarcó que “en cualquier caso, con licencia o no, lo que resulta inadmisible es la ausencia en uno de los momentos más críticos de los últimos tiempos”.

Seguido, manifestó que “observamos una pasividad burocrática frente a las necesidades por parte de los funcionarios políticos. Desarrollo Social sólo lleva asistencias a los centros de evacuados pero no ayuda a las familias que están con problemas en sus casas. Hay gente en viviendas que no ha sido evacuada, hay vecinos que necesitan chapas, colchones y alimentos, así como atención medica que no están en los centros de evacuados. Nos parece una simplificación cómoda de la crisis decir que solo se ayuda a quienes están en los centros”.

“¿Cómo se entrega un colchón, alimentos o chapas en un centro de evacuados?, ¿qué hace un vecino con todo eso?, ¿se los tiene que llevar al hombro para su casa?, ¿y el que está en su casa caminando sobre charcos, con los colchones y las frazadas húmedas tiene derechos de otra categoría porque no se evacuó? ¿O en realidad todo esto se va a usar para otros fines?”, se preguntaron los concejales.

“Llevamos 72 horas recorriendo casas y entregando asistencias solidarias desde nuestra Fundación que muchos marplatenses han tenido la voluntad de acercar y hemos constatado en la realidad concreta que las respuestas a las preguntas formuladas desnudan una pobrísima actuación de los funcionarios políticos de la Secretaria de Desarrollo Social”, consideró Claudia Rodríguez.

Finalmente, Marcelo Fernández remarcó que “Baragiola se fue, no está, eligió el peor momento para irse de la ciudad pero debe quedar claro que tampoco es cierto que haya dejado “todo organizado” y mucho menos lo es que esta situación se pueda controlar por teléfono desde algún lugar”.