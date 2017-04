Concierto circular de Creciente para presentar “Cercanías”

Este viernes 14 de abril a las 21.30 en el Instituto Marplatense de Música Contemporánea (IMMC), Creciente vuelve a presentar un concierto circular con entrada a voluntad y un alimento no perecedero que será donado en los días siguientes a los damnificados por las inundaciones del último fin de semana.

“Cercanías”, nombre del espectáculo que podrá disfrutarse durante Semana Santa en Chacabuco 3639, pretende constituirse en un espacio en el que el público y los músicos se encuentren desde las sensaciones; desde el poder percibir, individual y colectivamente, los paisajes y sonidos de los lugares que habitamos en lo cotidiano y de los espacios a los que llegamos muy de vez en cuando, pero que por su intensidad, pese al paso del tiempo, se vuelven paisaje de un sentir.

En esta oportunidad, además de recorrer “Mareo”, su primer disco, Creciente presentará temas que formarán parte del próximo trabajo de estudio de la banda.

Quienes quieran asistir a este primer concierto circular de otoño podrán reservar su lugar por mensaje privado al Facebook de Creciente o por teléfono, al 4737453, de martes a jueves de 17 a 21.

Para quienes (aún) no la conocen, Creciente es una banda marplatense integrada por Ingrid Bretschneider (voz), Leo Juanes (guitarra), Facundo Passeri (batería), Sebastián Sartal (contrabajo) y Esteban Giménez (piano). Nace de la búsqueda de un lenguaje que refleje la Costa Atlántica, su vida cotidiana y sus paisajes. De la mano de ese objetivo fue que nació el “Mareo”, un ritmo inspirado en los movimientos del mar; del barco al navegar; del surfista esperando la ola; de las algas que danzan y no oponen resistencia al son del agua. Con ese “Mareo” surgió además un Tambor Oceánico, que es un instrumento inédito capaz de recrear el sonido del mar junto a otros acústicos que se mueven sobre la rítmica de las mareas.