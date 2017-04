Luis Enrique revive su “pesadilla” con esta cara…

Nunca, ni siquiera en París, a Luis Enrique se le había visto tan hundido. Cuando su equipo cayó 4-0 frente al PSG, aún tuvo ganas de inaugurar las prédicas que debían llevar a la remontada.

No fue así anoche en Turín. Una vez alcanzó la galería del Juventus Stadium, y después de mostrarse impotente para reaccionar al correctivo de Massimiliano Allegri y sus hombres, el asturiano pronunció el discurso más duro desde que llegara al Barcelona. Esta vez, no dudó en señalar a sus futbolistas.

«Tengo la sensación de revivir una pesadilla, claramente. Fue la tercera parte del partido de París. Es una sensación lamentable como entrenador. Que nos suceda otra vez, deja mucho que desear».

Así inicio Luis Enrique su rueda de prensa, con la mirada perdida en el horizonte de la sala de prensa y sus acólitos sin saber cómo consolarle. «La primera parte no me la quito de la cabeza. Regalamos dos goles. Y eso, ante un rival como la Juventus, se paga».

“Fueron muy superiores en intensidad”

Luis Enrique, el mismo que trazó un incomprensible camino para sus futbolistas, el mismo que creyó que el Mascherano ordenaría al equipo en el mediocentro, que colocó a Rakitic de mediapunta, que dobló las ocupaciones deSergi Roberto y que pensó que Mathieu sería por fin alguien en quien confiar, el propio Luis Enrique esta ves si, cuestionó a los suyos.

«La Juventus fue muy superior a nosotros en cuanto intensidad. Nuestro posicionamiento fue también nefasto, y estuvo muy lejos de lo que quise inculcarle a los futbolistas. En la segunda parte mejoramos, pero también porque el rival nos dejó la posibilidad de circular el balón». También se refirió el técnico a factores más esotéricos: «En un día de pesadilla, tampoco tuvimos la pizca de fortuna que nos permitiría meternos de verdad en la eliminatoria».

“Tengo que pasar mi momento de luto”

El Barcelona se presentaba en Turín, luego de caer de mala manera en Málaga, en un partido que dejó la Liga en bandeja al Real Madrid. Y los azulgranas, lejos de recomponerse, se tiraron de cabeza al foso. «Es grave. Muy grave. Estoy muy triste. Siento impotencia», continuaba Luis Enrique, incapaz de advertir señales que le hagan imaginar un nuevo milagro.

«No tengo ni ganas de pensar. Ni sé lo que me apetece hacer. Hoy me cuesta más creer en la remontada. Tengo que pasar mi momento de luto». Aunque la tapa de la alcantarilla no está del todo cerrada: «Si recuperamos nuestro nivel, podemos hacer cuatro goles a cualquiera», declaró sin demasiada convicción, al final .

El Barcelona, en su historia, remontó en tres ocasiones un 3-0 en Europa. Ante el Ipswich Town, en la Copa de la UEFA de 1978, frente al Anderlecht, en la Recopa de 1979 y contra el Goteborg, en la Copa de Europa de 1986, logró dar la vuelta, todas ellas en la agonía de los penaltis.

Eso sí.

Hasta ahora, la Juventus, “la Vecchia Signora” nunca desperdició semejante ventaja.

Hugo Barze – Corresponsal en Europa