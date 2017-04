Vecinos del Puerto perdieron casi todo y siguen abandonados a su suerte

Lo han perdido casi todo. Hoy están un poco abandonados a su suerte. La inundación del pasado sábado les hizo perder heladeras, computadoras, colchones y innumerables artefactos eléctricos. El agua superó el metro veinte y a pesar que algunos tenían “defensas” hechas en los ingresos a sus domicilios, la inundación llegó.

Son vecinos que viven en la zona de Acha entre Ortiz de Zárate y Hernandarias. Y como si fuera poco el agua caída en las primeras horas de la mañana de este lunes, volvió a provocar daños sobre los daños. “Ya no sabemos que hacer. Hemos llamado a Defensa Civil y no han venido. Nosotros mismos debimos salir a levantar las bocas de tormenta para que el agua se vaya por ahí, pero ¿Qué sucede?: hay mucha basura en la calle que con la correntada trae cajones, ramas y hasta colch ones. Eso hace que se tapen las salida y se haga una gran laguna”

Carlos Pérez , que trabaja en barcos de pesca dijo ante “el Retrato…” que “este problema de inundaciones siempre se daba , pero nunca en esta magnitud. Yo he perdido caso todo. Felizmente unos amigos recibieron a mi mujer y mis hijos y hoy los están alojando en su casa. No se cómo vamos a seguir”

María Troncoso por su parte señaló que “hace 20 años que vivimos acá y si bien ha habido inundaciones, nunca así. El agua del sábado nos estropeó toda la casa y hoy volvemos a sufrir las inundaciones. Nosotros pagamos impuestos religiosamente. Es hora que comiencen a hacer las obras que prometieron desde siempre”

Cabe señalar que en ese lugar el pasado sábado se “amontonaron” varios autos traídos por la correntada, que bajaban hacia esa “olla” chocándose entre si “Felizmente no hubo que lamentar victimas, pero fue triste ver como se destruían vehículos que seguramente sus dueños invirtieron mucho trabajo para poder tenerlos.” indicaron.

Vertiz y Edison

La tradicional esquina d e Vertiz y Edison fue otro de los tradicionales lugares que quedaron bajo el agua, al igual que el sector de la “Olla de Termas Huinco”. Allí la fuerza del agua que viaja entubado por el Arroyo del Barco, se desbordara al saltar las tapas de las bocas de tormenta por la fuerza de la corriente.

Un polirrubro, una farmacia a inclusive una ferretería vieron como el liquido ganada sus comercios . También están enojados con las autoridades “y si bien esto viene desde hace años, todos son responsables. Los que se pasaron y los que están. Siempre se llegan, en época de campaña, con sus promesas, pero la realidad nos ma rca que nunca las cumplen” remarcó más que molesto Juan Carlos, un vecino del lugar, en tanto Graciela de Termas Huinco anticipó “que esta semana voy a ir a la Municipalidad para que den la cara y nos digan qué van a hacer con el barrio. Pagamos nuestros impuestos. Estamos al dia, pero seguimos siendo los olvidados de siempre”