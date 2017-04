Malos Conocidos vuelve en Semana Santa a Esquina Marechal

Tras una temporada muy buena, a puro tango y stand up, este power trío que integran Karina Levine, Luis Reales y Pablo Vasco se presenta en el local de Belgrano y Pampa. Como en verano, por más de una hora, invitarán al público a reírse, entre otras cosas, de las solemnidades del tango.

A pedido del público, este viernes 14 y sábado 15 de abril, Karina Levine, Luis Reales y Pablo Vasco vuelven a presentar #MalosConocidos, un espéctáculo de tango y stand up para reírse, entre otras cosas, de las solemnidades del género.

A diferencia de la temporada de verano, que salieron a escena en la Bodega del Teatro Auditorium, durante Semana Santa este power trío de música y humor se presentará a partir de las 22 en Esquina Marechal, en Belgrano y Pampa. Así que quienes quieran divertirse y escuchar unos buenos tangos sólo deberán reservar una mesa al 472-1777 o al 223 5993088. El derecho de espectáculo, en esta oportunidad, costará $130.

“El espectáculo y la fusión surgió porque somos del mismo palo, de la misma generación. Y a mí me encanta lo que hacen ellos y a ellos, aparentemente, también lo que hago yo. La posibilidad de hacer algo juntos apareció como algo natural, que se fue charlando mientras nos cruzábamos en lugares en los que actuamos, porque sin trabajar juntos, tocábamos o hacíamos show en los mismos espacios. Así fue que una vuelta Karina y Luis me invitaron a ser el presentador de su espectáculo en el Colón. Yo armé un texto gracioso basado en ellos, gastándolos básicamente. Y la verdad que salió bien y la idea creció más. Hicimos una presentación juntos en El Argentino y entonces me ofrecieron hacer un espectáculo, pero ya no como presentador de ellos sino como parte de un trío”, contó Pablo Vasco, comediante ganador –entre 400 aspirantes- del concurso AcercArte, mediante el cual accederá a una instancia de formación a partir de mayo en Hollywood (Estados Unidos).

Respecto al nombre del espectáculo que fusiona, alrededor del tango y el humor, a una cantante, un pianista y un comediante, Luis Reales comentó: “Malos Conocidos surge de una canción que canta Karina, un vals cuyos autores -Daniel Robles y Patricio Quinteros-, ambos marplatenses, bautizaron Malo Conocido. Pablo tomó ese título, lo hizo plural y así quedó. El vals habla de aquel hombre o de aquella mujer a la que la gente admira por su bohemia y su condición de bandida, pero a la que luego del matrimonio se la pretende volver buenita, trabajadora y de bajo perfil. En ese sentido, la letra reza: ´Mala como soy, según parece, sigo siendo tu mejor idea. Lo peor de mi es, muchas veces, todo lo que un hombre ve y desea`. En este espectáculo somos tres de esos. Pero tres de las dos clases, es decir, unas veces los bohemios y otras veces los que se enamoraron de la bohemia de otros. Esto genera historias que creemos que vale la pena contar”, manifestó el músico que compartió escenario configuras de la talla de Roberto Goyeneche, Rubén Juárez, Susana Rinaldi, Jaime Torres, Rodolfo Alchourrón, Raúl Lavié y Julio Pane, entre otros.

“Para mí es un lujo enorme trabajar con Karina y Luis. Son dos artistas gigantes, que con su propuesta me invitaron a salir de mi zona de confort, del unipersonal en el que no tenés que lidiar ni coordinar con nadie La verdad que me encanta subirme al escenario con ellos, porque entre otras cosas tienen un gran sentido del humor y eso hace que éste y todos los espectáculos que encaran sea muy descontracturados. Si bien se toman muy en serio lo que hacen, ese modo de presentarlo desacraliza aquello intocable del tango. De alguna manera, esa ha sido una renovación muy interesante”, completó Vasco.