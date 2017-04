LUCIA BONIFATTI: Como sociedad soportamos una cultura que desprotege a las mujeres

Si no queremos pensar que el caso de Micaela solo atañe a un violador suelto y revisamos la repetición de cada uno de los femicidios, tendríamos que evaluar por que como sociedad seguimos soportando una cultura que desprotege a las mujeres.

Observar que en las pequeñas cosas se filtran las que avalan las más tremendas … esas que constituyen una cultura del aprendizaje cotidiano, esas cositas, chistecitos, comentarios, “detalles” que menoscaban la lucha del respeto y dignidad para con las mujeres.

Lamentablemente esta pelea no sabe de remplazos ni sustituciones, por mejores intenciones que tengan – en el mejor de los casos – los mejores de los hombres, esta pelea es de las mujeres, porque solo nosotras sabemos lo que es el uso de la fuerza y la amenaza aún en potencial del cuerpo de un hombre, porque solo nosotras sabemos lo que es tener que demostrar el valor de nuestra inteligencia “a pesar de” ser mujeres, porque solo nosotras sabemos que la vestimenta puede ser excusa para comentarios estúpidos y justificaciones machistas, porque solo nosotras sentimos en nuestra piel la desigualdad social, la exposición mediática por banalidades que corren de eje las discusiones importantes, porque solo nosotras sabemos del miedo potencial a ser víctimas de un violador, esta pelea es de las mujeres, y el campo de lucha no es solo en las calles, no es sólo interrumpiendo el tránsito ni haciendo ruido un rato.

No, el campo de lucha es en los espacios de PODER, es ocupándose, es influyendo en las decisiones, es tomando decisiones, aumentando presupuestos para destinar a la problemática, es haciéndonos cargo del problema y de la solución. Es haciendo política en nuestras Agrupaciones. Por más mujeres comprometidas y hombres que estén dispuestos a repensar nuestra cultura, por más militantes así en Nueva Acción.

#NiUnaMenos #VivasLasQueremos