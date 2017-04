Carme Chacón: El corazón roto de una socialista ejemplar

Carme Chacón murió sola en su casa.

Era una mujer célebre, había sido una mujer poderosa, tenía una familia que la adoraba, admiradores que la paraban por la calle y muchos amigos y amigas que la querían. Pero el instante final la sorprendió únicamente en compañía de su propio corazón.

El corazón enfermo de Carme, que ella había incorporado a su currículum como si fuera otro título más. Los médicos y ella creyeron que podían tenerlo controlado a base de someterlo a revisiones periódicas, aunque el corazón con el que nació tenía sus propios planes que no iban más allá del Domingo de Ramos de 2017.

Ella solía decir que vivir con el corazón al revés le permitía disfrutar de cada instante porque era consciente del peligro que la acechaba. Y decidió vivir como si su corazón hubiera sido normal. Sólo a veces se acordaba y rápidamente lo volvía a olvidar. Los años pasaban y su corazón le permitió vivir plenamente la infancia, la adolescencia, la carrera universitaria y la maternidad.

Entregada a una pasión tan estresante como la política, Carme creyó seguramente que su corazón la había indultado por lo menos hasta que Miquel se hiciera un hombre de provecho. Ya no podrá ser. Su corazón la dejó tranquila exactamente 46 años. Ni uno más.

Ha llegado la hora de las alabanzas y de la conmoción por la muerte de una mujer política, joven, catalana, española, socialista, valiente, pionera, feminista, rompedora, empática con el sufrimiento de los demás y ambiciosa de un cambio en los modos de hacer política y de ejercer el poder.

Ha llegado la hora de las alabanzas para una madre por completo entregada a su hijo Miquel, cuyo embarazo siendo ministra fue utilizado por quienes creyeron que Carme era un pozo de ambición que sólo buscaba la foto cuando pasó revista a las tropas y se montó de ocho meses en un avión militar para viajar a la base española en Afganistán.

Las crónicas hablaban de su nombramiento como ministra de Defensacomo una gigantesca operación de imagen de Zapatero. A ella le hubiera gustado saber que, en la hora de las alabanzas, esas imágenes suyas son interpretadas hoy como un avance en la lucha por la igualdad y en la normalización de los embarazos de las mujeres con responsabilidades públicas.

Detrás de Zapatero, celebrando la victoria en las elecciones generales de 2004.

En la vida de Chacón, cuya carrera política estuvo indisolublemente unida al proyecto de José Luis Rodríguez Zapatero como secretario general del PSOE, hay un antes y un después del 4 de febrero de 2012 en Sevilla. Aquel día, en el 38º Congreso del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba le ganó la Secretaría General del PSOE por 22 votos. Había disputado aquel liderazgo con coraje, convicciones y con la hostilidad manifiesta de los poderosos aparatos orgánicos y mediáticos del PSOE.

En aquel lejano 2012, cuando aún ninguna amenaza acechaba en forma de Podemos, ella encabezaba un proyecto ambicioso de renovación del PSOE que quedó inédito.

El camino hacia aquel Congreso tampoco había sido fácil. Los dramáticos acontecimientos del último año del Gobierno de Zapatero -obligado a rendirse a la exigencia de recortes sociales a cambio de la no intervención de la economía española- llevaron al líder del PSOE a violentar también su compromiso de celebrar primarias para elegir a su sucesor, una vez que anunció que renunciaba a presentarse a las generales de 2011.

Ella había trabajado durante meses para concurrir a aquellas primarias, pero se vio obligada a renunciar entre lágrimas en una rueda de prensa porque algunos socialistas notables -que siguen en primera línea- amenazaron con derrocar a Zapatero de su puesto si insistía en celebrar elecciones internas para elegir al candidato a La Moncloa.

Chacón fue siempre la voz y la cara de la exigencia de primarias. Ella consideraba que el PSOE había faltado a su palabra y que eso le restaba credibilidad ante los españoles.

De alguna manera, los problemas que entonces denunciaba Chacónsiguen atenazando al PSOE, partido al que ella se sentía atada por un vínculo casi familiar.

Con José Antonio Alonso, pasando revista en su toma de posesión en Defensa en 2008.

Aunque continuó siendo una figura principal en el partido

por su capacidad de liderazgo y su popularidad, Carme Chacónquemó sus naves en el Congreso de Sevilla, donde fue respaldada de forma entusiasta por Susana Díaz. La mujer política quedó demasiado agotada de aquel combate, quiso poner mar de por medio como profesora en una universidad de Miami y allí mismo confesó a su familia que no volvería a dar la batalla por el liderazgo del PSOE.

Las heridas políticas y personales que le produjo aquella carrera le pasaron factura. Aún le resonaban las descalificaciones de algunos de sus compañeros llamándola «Zapatero con faldas».

En los últimos y dramáticos acontecimientos que ha vivido su partido, se puso del lado de Susana Díaz, a quien acompañó en su presentación como candidata hace unas semanas en Madrid.

Fue su último acto político. Por más que ella hace tiempo que permanecía distanciada, aunque no indiferente, al día a día de la política. Ajena a que el destino y su corazón invertido la estaban esperando al comienzo de la Semana Santa, Carme Chacón dedicó sus últimos meses a trabajar en un despacho y a esforzarse para que el pequeño Miquel no acusara los efectos de la ruptura de su matrimonio con Miguel Barroso, ex secretario de Estado de Comunicación de Zapatero.

Su muerte prematura ha sumido en la tristeza, el dolor y la incredulidad a todos cuantos admiraban su personalidad, su energía, su vitalidad, su amplia sonrisa y, sí, también su corazón.

Hugo Barze – Corresponsal en Europa