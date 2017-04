Rigane: “El presidente se ha desnudado, se ha mostrado en calzoncillos”

“El paro fue espectacular. Fue una decisión de los trabajadores, que eligieron parar para demostrar su voluntad, cuestionando la política económica de este gobierno. Aunque el gobierno no lo quiera reconocer, y provocativamente el presidente diga que no hay Plan B” señaló en diálogo con “el Retrato…” , José Rigane, Secretario Adjunto de la CTA a nivel nacional y titular de Luz y Fuerza Mar del Plata

El dirigente no dudó en afirma que “ En Mar del Plata el paro se expresó magníficamente como en el resto del país. Hubo una demostración de los trabajadores respecto a esta convocatoria, que hacía falta. Que realmente por problemas dirigenciales no se convocó mucho antes, y lo hicimos tras 15 meses de gobierno”, para acotar que “Por más que el gobierno quiere estigmatizar a los trabajadores, a los sindicalistas, o haya calificado a todos de mafiosos, el presidente se ha desnudado; se ha mostrado en calzoncillos. Porque no se acordó de los empresarios. Los que cierran fábricas, los que dejan trabajadores en la calle y no pagan. De esos no se acordó. O sea, se mostró como es. Gobierna para los que tienen…”

Las dos CTA se unieron con la CGT ¿Puede ser el comienzo de una nueva etapa de unidad?

Creo que vamos aprendiendo que sin unidad de acción es difícil confrontar con el gobierno en cuanto a la administración de la Argentina. Porque hay una decisión de no modificar y seguir una linea gubernamental que tiene a los que menos poseen y trabajadores muy vapuleados. Sin unidad va a ser difícil confrontar con quienes dicen que está todo bien. Uno no deja de sorprenderse de los funcionarios, ministros, que dicen que está todo tan bien que no se entiende porqué se hizo el paro.

-¿La dirigencia sindical habrá tomado nota de esta necesidad de unidad?

-No sé si toda la dirigencia. Me parece que es imprescindible que si no defendemos nuestros derechos no lo va a hacer nadie. Yo entiendo que hay quienes están interesados en aprovechar esta iniciativa para hacer cuestionamientos que no corresponden. Como por ejemplo, cuando dicen: Macri vos sos la dictadura. Eso no va. Este gobierno fue elegido le guste a quien le guste, en democracia. Y que aceptemos eso, no significa que no cuestionemos la política económica que lleva adelante.

Cuando “el Retrato…” le preguntó si este podría ser el inicio de nuevas medidas de este tipo, Rigane enfatizó “ ¿Usted cree que hay posibilidades, si el gobierno dice que no va a cambiar nada, de modificar esta realidad que nos somete si no hacemos nada? El jubilado gana 6000 pesos. Si el gobierno no quiere cambiar, no nos deja alternativas. No convocan al diálogo social, no convocan a los sectores. No nos dejan alternativa. No somos nosotros.

Mas adelante y luego de afirmar que “El gobierno dice que dialoga, pero de manera sectorial. Charla con determinados sindicatos “, se lo inquirió si creía que de esa manera pretendían quebrar la unidad que desean lograr ustedes, respondió: Es así. El gobierno habla con los amigos. Igual que el gobierno anterior. Solo trata de conversar con los que tienen el “si” fácil. No abren el diario con quienes no coinciden o tienen una actitud critica. Pero si uno en política no es flexible, si tienen incapacidad de saber que se pueden equivocar o que lo que hacen no beneficia al conjunto, entonces tienen que ver esa realidad. Ver como la cambian. Este gobierno no quiere.

¿Tienen fecha para un nuevo paro?

No. Lo que hay ahora es un tiempo de reflexión. Y obviamente pensar en las próximas iniciativas. Una el primero de Mayo, donde haremos un gran acto nacional. Luego habrá otras acciones, si el gobierno sigue en este camino.