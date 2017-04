España considera “proporcionado” el bombardeo de EEUU a Siria

España ve el bombardeo de EEUU en Siria ‘proporcionado’ aunque insta a un proceso ‘dirigido por la ONU según declaró el portavoz Iñigo Méndez de Vigo

El Gobierno español ha reaccionado con sorprendente contundencia apoyando el ataque con misiles tomahawk lanzado esta madrugada por la marina de Estados Unidos contra una base militar siria.

Para España se trata, de acuerdo con el comunicado emitido por el Ejecutivo, de una acción “medida y proporcionada” en respuesta al uso, por parte del Ejército de Bashar Asad, de armas químicas contra la población civil causando decenas de víctimas mortales.

El comunicado del Gobierno, cuya redacción fue consensuada entre los ministerios de Asuntos Exteriores y Defensa, considera que la acción estadounidense ha sido “limitada en su objetivo y medios”, puesto que afectó a una base militar y no a zonas habitadas por civiles, con la finalidad de mermar la capacidad militar del régimen sirio para volver a hacer uso de armamento químico.

España se alinea de esta forma, y en esta ocasión, con la decisión del presidente norteamericano Donald Trump, e incluso cambia la filosofía que ha mantenido hasta la fecha en relación con el conflicto sirio para cuya resolución consideraba imprescindible contar con el presidente Asad.

Este giro copernicano, en opinión del portavoz gubernamental Íñigo Méndez de Vigo, se explica por la utilización de armas químicas, algo considerado un crimen de guerra de acuerdo con las leyes internacionales.“Han cambiado las circunstancias y en consecuencia, España ha cambiado de opinión”, ha señalado el ministro.

Algunos analistas políticos, recordarón y asociaron este apoyo de Rajoy y su Gobierno, con el ofrecido en su momento por Aznar a Bush, con motivo de la guerra desatada ante la supuesta existencia de armas químicas en Irak.

En esta ocasión, España no ha dudado en dar apoyo a una acción militar que no contaba con respaldo de Naciones Unidas y que estaba dirigida contra uno de sus miembros. En su descargo, las fuentes diplomáticas consultadas aluden al “bloqueo” inquebrantable queRusia, aliada de Asad, impone sistemáticamente a cualquier tipo de resolución o iniciativa en contra del régimen de Damasco.

El Gobierno señala en su comunicado la necesidad de emprender cuanto antes en Siria “un proceso político de transición”, tal y como se recoge en las resoluciones del Consejo de Seguridad. Dicho proceso debería estar dirigido por Naciones Unidas.

LOS DESTRUCTORES ZARPARON DE ROTA

El Ejecutivo no hace mención alguna al hecho de que los dos destructores norteamericanos desde los que se lanzaron los misiles, Ross yPorter, tengan su base en Rota.

El portavoz del Gobierno ha explicado al término del Consejo de Ministros que ambas naves abandonaron la base conjunta hispano norteamericana hace días e informaron que se dirigían hacia elMediterráneo Oriental sin precisar más detalles de su misión.

España sólo fue informada del ataque contra la base una vez que se había producido. Washington sí explicó su intención al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y éste a su vez trasladó la comunicación a los embajadores de los países que participan en la misión siria: Reino Unido, Francia, Holanda y Dinamarca.

El resto de los socios atlánticos fueron informados de la acción minutos después de que la misma se hubiera llevado a cabo.

Hugo Barze – Corresponsal en Europa