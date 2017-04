El Juvenil de Mar del Plata se consagró tercero en el Campeonato Argentino

Como había ocurrido en 2016, el Seleccionado Juvenil de Mar del Plata volvió a poner bien arriba a la Unión y con un triunfo 48 a 34 sobre Rosario, logró el tercer puesto en el Campeonato Argentino.

No era sencillo levantar al plantel luego de la derrota por sólo 5 puntos en Semifinales ante Tucumán y a pesar de los 5 cambios, Mar del Plata demostró actitud y temperamento para dar vuelta el partido y conseguir un histórico tercer puesto, volviendo a poner al Trébol en la elite del Rugby Nacional.

El cotejo comenzó de la mejor forma para el Trébol, que con un penal de Bautista Farise y un try de Santiago Bonavento a pura potencia después de un line, ganaba 10 a 0.

De a poco Rosario comenzó a jugar corto con sus forwards y a avanzar en la cancha, así llegaron los tres tries consecutivos con los que dio vuelta el partido con Lautaro Corzo, Giuliano Francescangeli y Thomas Roses.

A pesar del buen inicio Mar del Plata, con esos tres tries le alcanzó a Rosario para irse 19 a 10 al frente en los primeros 35 minutos.

En el complemento todo cambió, porque la actitud en defensa fue otra y en cada ataque que tuvo el Trébol golpeó.

A los 2 minutos un avance de Mateo Arambarri hizo que el hooker dibujara una jugada perfecta, con un amague en última instancia y asistencia para que el octavo Pedro Haugaard anota el try debajo de los postes.

Lejos de conformarse con descontar llegaría uno de los tries más lindos del campeonato para el Trébol, cuando Gustavo Teijeiro, que le tocó ingresar como wing, se la bancó ante el tackle rival, asistió en el contacto a Pérez Maraviglia, que utilizó otro offload antes de irse de la cancha para la llegada de Bautista Farise, que con un rever para el recuerdo vio como entrada en velocidad Bautista Tejerina y anotaba de palomita el tercer try de Mar del Plata que pasaba al frente.

Se sabía que Rosario iba a reaccionar y con un penal de Francescangeli, sumado a un try de Ignacio Gandini, pasó al frente 29 a 22, todavía con más de 20 minutos por jugar.

Sobre los 17 minutos y luego de un line, apareció “Pancho” Giacobone para romper la barrera de los centros de Rosario y correr hacia el try que le daba el empate en 29 a Mar del Plata.

Ese resultado favorecía a Rosario, que había ganado el encuentro entre ambos de la primera fecha, por eso dos minutos más tarde Lizarraga la jugó rápido a una pelota que le llegó luego de un despeje, Pérez Maraviglia la abrió y la velocidad de “Polenta” García Argibay hizo el resto, la conversión desde la punta de Farise le daba ventaja de 7 a Mar del Plata.

Pero el golpe de knock out iba a llegar 60 segundos más tarde, ya que luego de la salida de mitad de cancha, Gaspar Jecklen pateó un cajón, llegó la muy buena presión, la duda de Rosario y finalmente la tomó Felipe Lizarraga, que a pesar de jugar de Segunda Línea tuvo velocidad para anotar un try clave en el resultado final.

Si bien el resto de los minutos Mar del Plata se la pasó defendiendo ante cada embate de Rosario y llegó el try de los de camiseta azul a los 31 minutos con Santiago Bellotti, nunca hubo desesperación del Trébol.

En la última jugada y con la filosofía de juego que caracterizó a este equipo de jugar de todos lados y que fuera destacada hasta por el staff de Pumitas, apareció el capitán Joaquín Pérez Maraviglia para anotar el último try y que sea victoria 48 a 34 sobre Rosario.

De esta forma y con un trabajo mancomunado entre los clubes, el Centro de Rugby que comanda Eduardo Etcheto, entrenadores y jugadores, Mar del Plata por segundo año consecutivo es el tercer mejor equipo del país en Juveniles y ya no es casualidad.

Síntesis

Mar del Plata (48): Santiago Bonavento, Mateo Arambarri, Franco Pechia; Mark Jencquel, Martín Leoz; Felipe Lizarraga, Bautista Carman, Pedro Haugaard; Santiago Martínez Etayo, Bautista Farisé; Pedro Hernández, Bautista Tejerina, Francisco Giacobone, Joaquín García Argibay; Joaquín Pérez Maraviglia (C).

Cambios: Gustavo Teijeiro por Hernández; Pedro Perenzin por Carman; Gaspar Jecklen por Martínez Etayo; Simón Martinelli por Arambarri; Marco Aiello por Leoz; Juan Porthé por Tejerina; Francisco Marini por Bonavento; Hugo Brogno por Pechia

Entrenadores: Fernando Reche, Darío Silenzi, Guillermo Estavillo y Sebastián Bisso.

Rosario (34): Luciano Santángelo , Joaquín Horcada, Franco Carloni; Emanuel Tolosa, Lucas Bur; Emiliano Ferrari, Pedro Méndez, Ignacio Gandini; Joaquín Cisneros, Gerónimo Paván; Lautaro Corzo, Santiago Chocobares, Thomas Roses, Iñaki Gabilondo; Giuliano Francescangeli.

Ingresaron: Santiago Bellotti, Lautaro Romay, Brian González, Francisco Amuchástegui, Tomás Rodríguez, Gino Brunori, Ignacio Calvo.

Entrenadores: Leandro Bouza, Iván Corolenco y Marcelo Paván.

Primer Tiempo: 7´ Penal de Bautista Farise (MdP); 9´ Try de Santiago Bovaneto convertido por Bautista Farise (MdP); 18´ Try de Lautaro Corzo (R); 21´ Try de Giuliano Francescangeli convertido por él mismo (R); 24´ Try de Thomas Roses convertido por Giuliano Francescangeli (R).

Segundo Tiempo: 2´ Try de Pedro Huagaard convertido por Bautista Farise (MdP); 5´ Try de Bautista Tejerina convertido por Bautista Farise (MdP); 8´ Penal de Giuliano Francescangeli (R); 14´ Try de Ignacio Gandini convertido por Giuliano Francescangeli (R); 17´ Try de Francisco Giacobone convertido por Bautista Farise (MdP); 19´ Try de Joaquín García Argibay convertido por Bautista Farise (MdP); 22´ Try de Felipe Lizarraga convertido por Bautista Farise (MdP); 31´ Try de Santiago Bellotti (R); 34´ Try de Joaquín Pérez Maraviglia (MdP);

Referee: Juan Manuel Martínez.

Cancha: Anexo de Córdoba Athletic.

Declaraciones:

Fernando Reche: “Estamos muy contentos, satisfechos, pudimos cumplir el objetivo que nos habíamos propuesto, dejar en un lugar igual o mejor que el que lo encontramos, lo conseguimos en base al orden, la disciplina de los chicos, de todo el grupo”.

“Se dio el partido que esperábamos, teníamos la espina con Rosario del partido de la primera fecha, ganamos jugando un buen rugby, las camadas que vienen subiendo en el Seleccionado tienen unas destrezas bárbaras, todos los gestos técnicos demuestran el trabajo del Centro de Rugby”.

“Esto es para la Unión de Rugby de Mar del Plata, para todos los clubes, para todos los entrenadores que desde M6 forman a jugadores para que pasen por Centro de Rugby y luego en un Seleccionado, esto es para Eduardo Etcheto que dio el puntuapie inicial, también para todos los jugadores que se mataron en la pretemporada”.

Felipe Lizarraga: “Un placer enorme, un orgullo pertenecer a este equipo, se cumplió el objetivo. El primer tiempo costó bastante, se vio en el resultado, pero en el segundo tiempo nos pusimos las pilas y no pasó nadie”.

“Este es un recuerdo que me llevo para siempre, para toda mi vida, es un orgullo jugar con estos jugadores, no todos los días se juega en un Seleccionado”.

“Se lo queremos dedicar a Manu (Fernández Montero) que una lesión lo dejó afuera, a todos los padres que nos vinieron a ver hoy que era una banda importantísima, a los abuelos, viejos, a los que nos prestaron el auto, a los amigos que nos bancaron todo el tiempo, a todos”.