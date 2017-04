Tribunales: Judiciales únicamente se atendieron causas con detenidos

En el marco del paro decretado por la CGT a nivel nacional, los trabajadores judiciales decidieron adherir a la medida de fuerza, registrándose en Mar del Plata un alto nivel de acatamiento del sector, sin atención al público en general en la mayoría de las dependencias.

En tal sentido, si bien fueron pocas las personas que se acercaron durante la mañana de este jueves a los pasillos de tribunales, los trabajadores judiciales, que adhirieron a la medida de fuerza decretada a nivel nacional, pero que debieron asistir al lugar por su carácter de funcionario público, atendieron únicamente causas que tenían detenidos.

Asimismo, en la mayoría de las dependencias , incluidos los Juzgados de Menores (FOTO) del edificio no se atendió al público en general y se colocaron carteles informando a la gente que estaban de paro y que únicamente se recibían causas con detenidos.

A su vez, no funcionó el transporte público, por lo que motivó que muchos empleados no pudieron asistir a su puesto de trabajo, diferentes comercios no abrieron sus puertas, no hubo atención en bancos ni recolección de residuos, tampoco hubo taxi ni abrieron las estaciones de servicio y se produjeron distintas manifestaciones en la zona del centro.