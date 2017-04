El pueblo trabajador salió a las calles y le reclamó cambios al Gobierno Nacional

La CTA Autónoma junto a diversas agrupaciones de izquierda marcharon por calles céntricas luego de hacerse sentir ante el Ministerio de Trabajo de la Nación y finalizar en el Monumento al General San Martín, donde dirigentes se expresaron contra el actual Gobierno Nacional. Así fue dable observar a #6A la CTA Autónoma, ATE, En Red, Frente Popular, APU, AJB, Argentina Rebelde, Agrupación Docente Roberto Santoro, Partido Obrero y Votamos Luchar.

También tomaron parte de la movilización trabajadores del personal universitario, los profesionales organizados en CICOP, estudiantes secundarios y terciarios con las banderas de sus centros de estudiantes, organizaciones políticas como el PTP y Frente Popular.

En sus alocuciones los dirigentes resaltaron sindicatos “el marco de unidad” en la ciudad y le hablaron a la dirigencia política. “Aunque muchos no querían que el pueblo se expresara en las calles, el pueblo está acá y no se va a quedar con los brazos cruzados, va a salir a pelear una y mil veces”

Jorge de Filippis, secretario de SAON, planteó que “los trabajadores no estamos dispuestos a ser la variable de ajuste” también llamó a la unidad de todos los sectores en lucha para “terminar con esta política económica”; en tanto Diego Lencina, secretario general de la CTA Autónoma, quien puntualizó que “está jornada demuestra que los trabajadores estamos cansados y dispuestos a dar la pelea” lamentó que “muchos sectores no vieron que los trabajadores hoy querían estar en la calle y no mirar el paro por televisión”.

Matias Maciel, referente del Frente Popular remarcó que “venimos a exigir un cambio de rumbo económico que condena a millones al hambre y la falta de oportunidades” agregó también “planteamos paritarias libres, aumento del presupuesto para la salud y la educación, decimos basta de tarifazos, flexibilización y despidos”.

Por el lado del Partido Obrero, se cuestionó a la dirigencia de la CGT consideró que para llevar adelante un plan de lucha hace falta “un paro activo nacional, que ponga a millones de trabajadores en las calles,y que sea un apoyo fundamental para las luchas en curso”. “Para las bases obreras y sus reclamos, (este paro) debería ser un peldaño para una lucha continuada y a fondo por el salario y contra los despidos”, aseguraron.

A su turno desde Votamos Luchar llamaron “a la unidad de todos los trabajadores y trabajadoras en lucha, con independencia de las burocracias sindicales, para golpear como un solo puño multiplicando la fuerza de nuestra clase contra las patronales, su Estado y sus gobiernos de turno”. “Necesitamos superar la dispersión en la que nos encontramos, coordinando cada expresión de lucha, cada piquete, asamblea, toma de fábrica, movilización, y toda expresión de lucha del pueblo trabajador”, consideraron.

Peajes fueron liberados

Aquellos que tuvieron oportunidad de viajar, no pagaron peaje porque mas allá del anunciode las empresas de no cobrar el paso, se debió al contundente paro de los trabajadores de ese sector (Foto. ANDRES BRAMBILLA)