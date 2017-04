Anticipan vientos fuertes y abundante lluvia para este fin de semana

Defensa Civil, informÓ que para este fin de semana se espera la presencia de un fenómeno meteorológico importante por lo cual se estima que habrá vientos de intensidad regular a fuerte y una predicción de 75 a 150 milímetros de agua. Se recuerda a los vecinos que, ante cualquier eventualidad, está disponible el número telefónico 103.

El titular de Defensa Civil, Rodrigo Goncálvez, explicó que “se espera un frente de baja presión que viene avanzando desde el sur del país y que afectará a gran parte de la provincia de Buenos Aires y del país. Se espera la presencia de vientos entre regulares a fuertes y una predicción de 75 a 150 milímetros de agua. El margen es amplio ya que la zona cobertura de este fenómeno es amplia. No sabemos puntualmente cómo va a afectar al sudeste de la Provincia”.

Asimismo, Goncálvez precisó que “el clima no va a acompañar, van a ser tres días de lluvias por momentos intensas y algún mejoramiento temporario. Lo importante es que la gente esté al tanto de estas novedades y que sepa lo que se va a encontrar este fin de semana. Si los vecinos tienen actividades planificadas, deben pensar en trasladarlas a otro fin de semana”.

“Desde el Municipio ya está trabajando para afrontar este fenómeno. Ya estuvimos reunidos con el secretario de Gobierno, quien tiene toda la información de esto. Todas las áreas de la Municipalidad están atentas para ir dando soluciones a los inconvenientes que se podrían presentar. También trabajamos con las empresas restadoras de servicio y con fuerzas de seguridad como Policía y Bomberos”, concluyó el titular de Defensa Civil.

RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA

– Asegúrese de sacar los residuos en los horarios estipulados; no depositarlos en lugares que interfieran en un normal escurrimiento de agua una vez comenzada la tormenta.

– Si no es necesario, una vez que comience el desarrollo del mal tiempo, no se desplace por la calle; si no hace eleve sus cuidados. Si maneja un vehículo, antes de hacerlo verifique que funciones todos los elementos de seguridad y manejo (luces, limpiaparabrisas, desempañador, frenos, etc.)

-Cierre y asegure puertas, ventanas, toldos y chapas.

-Retire macetas y todos aquellos objetos que puedan caer a la calle.

-Asegure andamiajes, grúas y otros elementos de obra.

-Aléjese de cornisas, muros, árboles y tome precauciones delante de edificios en construcción.

-No concurra a la playa ni a lugares que puedan ser afectados por las mareas y oleajes que se puedan generar debido a la intensidad de vientos fuertes.

-Evite la utilización de embarcaciones y revise sus amarras. No practique deportes acuáticos en ningún caso.