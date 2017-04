El Chapu le dice adiós el básquet pero nos deja su talento, garra y corazón

El Chapu, fiel a Andrés Nocione, sorprendió a todos como no podía ser de otra manera, lo hizo como un tipazo, tal como escribió en Twitter Manu Ginobile,compañero de la “Generación Dorada” de Argentina, cuando se enteró de la noticia : ¡Que gran privilegio haber vivido tantas cosas con este tipo!

Se refería a la decisión del Chapu de abandonar su carrera de basquetbolista al final de la temporada actual, expresada a través de una carta y lógicamente luego de haberlo comunicado a Pablo Laso, entrenador del Real Madrid.

Otro de los que no se olvidó de saludarlo después de haber compartido con el Chapu momentos históricos, tanto en el conjunto albiceleste como en Baskonia, fue Pablo Prigioni. “He jugado con grandes jugadores, pero nunca con uno que tuviera los huevos y el corazón tan grande como vos”, manifestó

El marplatense Facundo Campazzo, que compartió minutos con elChapu hace dos temporadas en el Real Madrid, también dejo en Twitter su mensaje: aseguró que el ex Chicago Bulls, Sacramento Kings, Philadelphia 76ers, entre otros, tenía “talentos como muchos, corazón como nadie y estos: te sobraban”.

La publicación de la nota a comienzos de la semana, sorpresiva, por la decisión, el anuncio y la carta publicada en medios deportivos de Madrid, hicieron el mismo efecto que cuando elChapu, arranca hacia el tablero rival dejando atrás a su defensor… mirar cómo iba a finalizar su iniciativa.,. claro que en este caso fueron muchos los que no entendíamos como lo había hecho, porque lo hacía cuando aún faltan dos meses de Liga y Euroliga…

Dijó que se iba y se fue…. como hace en cada partido….

Quienes lo hemos visto jugar tantos años, sabíamos que es así, que es el mismo Chapu, con más años, con más experiencia, pero es el mismo que ahora con sus 37 años, señaló en una sentida misiva que “después de tantas batallas” he “decidido dejar de reventar la botella de agua contra el piso” cada vez que le sustituyen, “mojando a compañeros, asistentes y plateistas de primera fila. De tirar toallas, de patear bancos, de insultar al aire”.

Gestos que pueden caer mal o bien, gestos de un eterno ganador que no se rinde nunca, de un Chapu que es el que más disfruta en cada victoria, el que se rie sin ningún complejo, pero con respeto hacia todos… el Chapu ¿viste?

El de la selección nuestra, que triunfó, que fue, (aún lo es) em bajador del basket argentino, en tantos y tantos partidos, en diferentes países llevando eso que tiene y le sobra : Talento, Garra y Corazón

Desde su Gálvez natal, en la provincia de Santa Fé, cuna de grandes basquetbolistas que pasearon sus habilidades por diferentes escenarios y distintos países, el Chapu, en el Tau, ahora en el Real Madrid, con los Chicago Bulls, en la NBA y por supuesto en la Selección Argentina donde internvinó enCampeonatos Mundiales, Juegos Olímpicos, CampeonatosSudamericanos, Juegos Panamericanos, etc. siempre el Chapu, ese Chapu, que ayer nos sorprendió vistiendo un impecable traje, acompañado de sus hijos y esposa, a la que conoció jugando contra Independiente de General Pico, en La Pampa, hace ya varios años..

Un Chapu, que se presentó de traje y corbata, un look, nada frecuente en él, y que cuando habló al público lo hizo tal como es él, dirigiéndose con respeto y una educación excelsa hacia compañeros, rivales, cuerpo técnico y dirigentes de la entidad –

Como dijó Florentino Pérez , presidente del Real Madrid,“desde que llegaste te has comportado como una persona rica en valores y que ha interpretado perfectamente a su vez los principios y estilo de esta institución donde siempre serás bienvenido” finalizó Florentino.

El acto de despedida, ante la avalancha de peticiones de acreditaciones provocó que el Departamento de Prensa de la entidad, se viera abocado a cambios de horario, de escenario, siendo finalmente el Palco de Honor del estadio Santiago Bernabéu, el recinto que permitió albergar a tantos medios y público en general que deseaba asistir a la despedida del Chapu,vamos del también conocido como Andres Nocione,

Durante el acto señala que vivió como jugó, fue “siempre honesto” y entregó su “corazón” en cada club en el que estuvo y que deja el baloncesto de la manera que quiere: “compitiendo en el más alto nivel de Europa y en un club de máxima jerarquía mundial”.

Rememora que “en el camino he cumplido muchísimos sueños”,que ni se “imaginaba concretar cuando comencé a jugar en Ceci de Gálvez”. “Yo tenía como aspiración máxima llegar a Europa y no solo lo concreté, sino que además sumé una etapa en la NBA. No quiero ponerme nostálgico en esta carta, pero es imposible no mirar en retrospectiva y sorprenderme tirando en un arito todo roto de mi ciudad”.

”Llegué más lejos de lo que esperaba. Compartí camiseta con alguno de los mejores jugadores del mundo. Y me enfrenté con muchos otros a los que veía en fotos. Me descubrí en lo más alto de un podio olímpico con la camiseta que más quise, en una tarde que jamás olvidaré. grité, sufrí, festejé, lloré: crecí. Nunca me entregué. Ni en los peores momentos, que por supuesto también los tuve”, manifestó.

Toda la plantilla del Real Madrid, junto con s u entrenador Pablo Laso y el Cuerpo Técnico, dejaron su tarde libre para acompañar al Chapu en esta ceremonia.

Por cierto Sergio Llul, comento al finalizar el acto que “todavía me quedan entrenamiento y partidos durante estos dos meses para convencer al Chapu que no nos deje…” reflejo del aprecio de sus compañeros.

Ah!!! Y cuando habló el Chapu, si bien no lo hizo con el efluvio verbal de Jorge Valdano, lo hizo con estilo propio y rindió homenaje a su provincia cuna no solo de buenos basquebolistas, sino también de gente que se expresa muy bien en público, bueno, claro, habrá excepciones….