Alvarado cada fecha más complicado en el Nonagonal Sur del Federal A

Un poco más de puntería en esos 15 minutos iniciales del complemento en los que se llevó por encima a su rival y generó más ocasiones de gol que en los dos encuentros anteriores que había jugado en Mar del Plata, pudo cambiar la historia del partido. Pero entre el arquero González y la dosis de fortuna necesaria que no se hizo presente, se encargaron de mantener el empate parcial y todo se desmoronó. Porque la expulsión de Molina complicó el panorama, Unión de Sunchales aprovechó el momento y se llevó tres puntos de oro del José María Minella ante un Alvarado que sufrió un nuevo duro golpe en el Nonagonal Sur del Torneo Federal A. Fue 2 a 1 para el conjunto albiverde que lidera la zona cuando transcurrieron cinco fechas.

El arranque fue inmejorable. Porque cuando el juego recién se estaba armando y Unión quería hacerle frente de igual a igual, Alvarado golpeó rápido. En la primera que tuvo, Albarracín la ganó entrando al área por izquierda, se acomodó para la derecha y sacó el derechazo bajo que venció la estirada de González y selló el 1 a 0. Con el tanto, el local se sacó la mochila de presión y se liberó. Pero la visita no se desesperó, mantuvo la idea con la que llegó y emparejó las acciones, buscó sacar a los centrales a las bandas y obligarlos a correr distancias largas. Así, puso a Salvatierra cara a cara con Barucco, lo gambeteó pero Ramiro Jorge cerró justo para impedir la igualdad.

El encuentro se hizo de ida y vuelta, con mejor manejo de la pelota de Unión pero sin profundidad y el “torito” incisivo para acelerar en los metros finales. Un remate de Gaitán que se estrelló en el palo derecho de Barucco fue un llamado de atención, pero la más clara fue para los de Gustavo Noto, con una jugada que empezó en campo propio, Luengo metió un pase bárbaro para Compagnucci que llegó al fondo, metió el centro al segundo palo y Susvielles, en buena posición, metió el remate que encontró la respuesta de Gonzalo González con el pie. Pero el que había avisado anteriormente, dejó todo como al principio. Un tiro libre más, en posición de “8” cayó en el segundo palo, Pablo Gaitán se elevó y metió el frentazo de pique al piso que significó el 1 a 1 y un volver a empezar.

Si bien las intenciones en el cierre de la etapa inicial fueron de Alvarado, lo mejor se vio en el comienzo de la segunda parte. El “torito” tuvo 15 minutos de furia, en los que metió a Unión en su propio arco y acumuló situaciones de gol suficientes para merecer la ventaja. Pero faltó la puntada final. González le sacó una pelota imposible a Susvielles, reaccionó bien ante un tiro libre de Molina que se le metía en el segundo palo, acompañó un cabezazo de Albarracín que se perdió contra el caño izquierdo y se rindió en un mano a mano con el exFerro de Pico que le erró por centímetros al arco.

El aluvión se frenó cuando Unión pudo romper de contra ataque con Rojo y tuvo que aparecer Barucco para mandar al córner. Y terminó de parar cuando Molina cometió una infracción a los 17′, amonestado, y se tuvo que ir a las duchas. 10 contra 11, Alvarado ya no pudo dominar más. Unión entendió que abriendo la cancha podía entrar, pero los defensores pudieron desactivar los centros cruzados que cayeron al área. Hasta que a los 26′, un rebote le quedó a Romero que se animó de afuera, Barucco no pudo controlar y Daniel Salvatierra estuvo más rápido que todos para capturar el rebote y sellar el 2 a 1 para la visita que explotó como un baldazo de agua fría.

Quedaba mucho tiempo por delante y Alvarado no se iba a rendir. Pero había sentido el impacto y no tenía fuerzas para entrarle a un equipo que se replegó bien, que no dio lugar a reacción y ni siquiera se preocupó en acelerar para liquidar el juego. El ingreso de Verón no le pudo dar la profundidad esperada sobre la izquierda porque “Cuyi” terminó más preocupado por cuidar el sector que por poder atacar, y en los minutos finales, Braian Uribe casi no tuvo participación. Porque los de Sunchales habían hecho su parte y defendieron con uñas y dientes los tres puntos, lejos de su arco, desvaneciendo las esperanzas de un Alvarado que intentó, que quiso pero no pudo y sigue sin poder levantar cabeza.

Síntesis

Alvarado (1): Rodrigo Barucco; Emanuel Urquiza, Matías Presentado, Ramiro Jorge y Gastón Martínez; Gabriel Compagnucci, Damián Luengo y Francisco Molina; Patricio Escott; Wilson Albarracín y Joaquín Susvielles. DT: Gustavo Noto.

Cambios: ST 32′ Leonardo Verón por Presentado, 40′ Braian Uribe por Escott.

Unión de Sunchales (2): Gonzalo González; Leonardo Moino, Miguel Yuste, Hugo Bergese y Maximiliano Sola; Matías Rojo, Emmanuel Romero, Pablo Gaitán y Lucas Saucedo; Diego López y Daniel Salvatierra. DT: Adrián Tosetto.

Cambios: ST 40′ Franco Calamari por López, 43′ Ezequiel Carballo por Salvatierra y 45′ Cristian Acosta por Saucedo.

Goles: PT 9′ Albarracín (A), 31′ Gaitán (U); ST 26′ Salvatierra (U)

Árbitro: Carlos Boxler, de Casilda.

Incidencias: ST 17′ expulsado Molina (A)

Estadio: José María Minella.

