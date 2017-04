Razona presentó una denuncia por las declaraciones del sindicalista Viviani

En el marco de las polémicas declaraciones del sindicalista Omar Viviani, el abogado, Julio Razona, manifestó que presentó una denuncia este martes ante la Fiscalía General de Mar del Plata contra el representante de los taxistas por los delitos de intimidación pública e incitación a la violencia. “La ilegalidad de una acción tiene que ser sancionada y no tiene nada que ver con el derecho de huelga”, aseguró.

En tal sentido, Razona señaló que la denuncia la hizo en Mar del Plata por una cuestión de competencia por conexión y aclaró que “puede ser competente un organismo de Mar del Plata, porque en la intimidación pública, que es el delito por el cual se hizo la presentación, los intimidados son también de Mar del Plata”.

“Hoy a la mañana me llamaron varios clientes que tienen taxis preocupados por esta amenaza de Omar Viviani, entonces hice la denuncia. Escuché varios medios que decían que ningún fiscal había intervenido, por eso pedí la intervención de la Fiscalía General para que empiece a investigar los delitos de intimidación pública e incitación a la violencia del sindicalista”, explicó el abogado marplatense.

Asimismo, indicó que en la denuncia transcribió las manifestaciones de Viviani, “cuando dice que hay que dar vueltas los coches de quienes no se plegasen al paro”, a la vez que comentó que el delito tiene una pena de hasta 6 años de prisión y está tipificado, porque provoca un temor en los usuarios de los taxis y choferes, una alarma a nivel general en la gente ante la amenaza de un peligro como es el ataque a los taxis.

“Viviani utilizó un medio idóneo además, el periodismo hizo que se haga público, entonces esto tipifica el delito de intimidación pública previsto en el Código Penal”, aseguró Razona y añadió que varios taxistas se comunicaron con él cuando escucharon las manifestaciones del sindicalista “y como ellos estaban decididos a trabajar el jueves, estaban preocupados acerca de qué medidas se podían tomar para garantizar su derecho a trabajar”.

A su vez, explicó que “el derecho constitucional de un paro, de una medida de este tipo, tiene un límite, no es un derecho que le permite hacer cualquier cosa, está al límite de la legalidad del paro. El hecho de concurrir o no a un paro, es una decisión personalísima, del fuero íntimo de cada uno”.

En relación a la decisión que van a tomar los taxistas luego de la presentación que hizo Razona, detalló que “hay una facción del gremio que sé que no estaban de acuerdo con el paro y que van a salir a trabajar. Ahora, el estado deberá tomar las medidas de prevención mínimas para evitar que haya algún incidente”.

Seguidamente, explicó a “el Retrato…” que “ahora el Fiscal General se lo pasa a un fiscal de turno” y añadió que en la tarde de este martes tomó conocimiento que“había otro fiscal de Buenos Aires también interviniendo por otra denuncia presentada en esa ciudad. Asique van a tener que resolver la cuestión de competencia, porque solo un fiscal va a poder investigar los hechos”.

Por último, Julio Razona que se presentó en la causa por derecho propio, como ciudadano que toma conocimiento de un delito de orden público, concluyó que “esta denuncia no limita el derecho constitucional del derecho de huelga, sino que es para garantizar que el que no está de acuerdo con el paro, que pueda ejercer su labor libremente y con el límite con el pone la legalidad. La ilegalidad de una acción tiene que ser sancionada y no tiene nada que ver con el derecho de huelga”.