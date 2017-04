Paro General: “No he escuchado que un gremio no se esté uniendo a este paro”

En el marco de la medida de fuerza anunciada por la CGT para el próximo jueves, el referente de la CGT local, Sergio Medina, en diálogo con “el Retrato…” manifestó: “No he escuchado que un gremio no se esté uniendo a este paro”, a la vez que detalló que “no va a haber servicios ni de corta, media o larga distancia” (FOTO) en todo el jueves.

“Estamos en permanente comunicación con todos los compañeros y todos los gremios. Se pueden hacer plenarios, pero ya es un tema decretado a nivel nacional y consensuado por todos los gremios. No he escuchado que un gremio no se esté uniendo a este paro”, sostuvo Medina, Secretario General de UTA.

Asimismo, se refirió al hecho de que algunas empresas están presionando a los empleados para que trabajen y apuntó que “la CGT va a acompañar a los gremios que representan a cada una de las entidades, sean empleados de comercio, gastronómicos o cualquier otro, estamos dispuestos a acompañar a cada uno de ellos como CGT para respaldar y salvaguardar la medida de esta índole que se ha tomado”.

Por otra parte, hizo hincapié en el transporte y remarcó que “esto ha sido conversado con el Concejo Directivo Nacional, con el compañero Roberto Fernández, por el cual él ha manifestado su fuerte adhesión al paro que se va a manifestar el día jueves” y aclaró que “a partir de las 00.00 horas hasta las 00.00 horas del viernes no va a haber servicios ni de corta, media o larga distancia”.