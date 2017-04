Mar del Plata cayó con lo justo ante Tucumán

En una de las Semifinales del Campeonato Argentino Juvenil, Mar del Plata cayó 32 a 28 ante Tucumán y ahora deberá jugar por el tercer puesto el sábado. En un cotejo que de antemano se sabía que se iba a definir por detalles, hubo sólo cuatro puntos que separaron a Tucumán de Mar del Plata y le dieron a los “Naranjitas” el pase a la final.

El comienzo fue mejor de Tucumán, ya que a los 3 minutos fue amonestado Sansot por una inconducta y con uno menos Mar del Plata, aprovechó Gonzalo García para anotar un try.

A pesar de la diferencia numérica, esos 10 minutos siguientes se jugó de igual a igual y sólo pudo sumar tres puntos Tucumán con un penal recién a los 17 del primer tiempo.

El “Trébol” comenzó a dominar los ataques, primero llegaron tres puntos con el pie de Farisé y luego un penal rápido en las cinco yardas jugado por Jecklen, le dio el try luego en la punta al centro de Balcarce, Gustavo Teijerio.

Sin dejar que festejara mucho Mar del Plata y en una jugada iniciada por sus potentes forwards, apareció Dardo Gasparré para anotar un try por la punta, que dejó varias dudas pero que a instancias del juez de touch, fue convalidado.

En la última de la primera parte otra vez un penal le dio la posibilidad a Farisé de anotar otros tres puntos y Mar del Plata se fue abajo 15 a 11.

En el complemento nuevamente al comienzo un tackle alto, en este caso de Huagaard hizo qu el Trébol volviera a jugar con uno menos y allí Tucumán amplió a 18 a 11.

La buena defensa de Mar del Plata le generó inconductas a Tucumán y dos penales de Farisé, achicaron la ventaja tan sólo a un punto, 18 a 17.

En el mejor momento de Mar del Plata llegaron dos golpes letales con los tries de Carreras y Bralo, que le dieron una considerable diferencia a los Naranjitas.

A pesar de estar 15 puntos abajo nunca se desesperó Mar del Plata e intentó por todas las vías anotar, así fue como a los 33 minutos el wing Joaquín García Argibay anotó un importante try.

Con muy poco tiempo en el reloj Farisé intentó un penal de mitad de cancha, la guinda dio en el palo y otra vez la recuperó el Trébol, pensando que había lugar para una más, el apertura de Comercial intentó un drop e

ingresó, pero el referee decretó el final del partido y el triunfo de Tucumán 32 a 28.

Con esta derrota Mar del Plata deberá enfrentar a Rosario, que cayó ante Buenos Aires, el próximo sábado en cancha de Córdoba Athletic, buscando repetir el tercer puesto que se consiguió en 2016.

Sintesis

Mar del Plata (28): Santiago Bonavento, Simón Martinelli, Facundo Sansot; Felipe Lizarraga, Martín Leoz; Pedro Haugaard, Bautista Carman, Pedro Perenzin; Gaspar Jecklen, Bautista Farisé; Pedro Hernández, Gustavo Teijeiro, Bautista Tejerina, Joaquín García Argibay; Joaquín Pérez Maraviglia (C).

Cambios: Francisco Giacobone por Teijeiro; Mark Jencquel por Leoz; , Mateo Arambarri por Martinelli; Franco Pechia por Sansot; Marco Aiello por Perenzin.

Suplentes: Francisco Marini, Santiago Martínez Etayo, Juan Porthé,

Entrenadores: Fernando Reche, Darío Silenzi, Guillermo Estavillo y Sebastián Bisso.

Tucumán (32): Lautaro Cocina, Nicolás Juarez Haro, Alejo Paliza; Francisco Manca y Sebastián Leguizamón; Stefano Fortino, Juan Bralo y Matías Plaza; Gonzalo García y Alejandro Torres; Facundo Novillo, Sebastián Villagra (C), Tomás Vanni y Dardo Gasparré; Mateo Carreras

Cambios: Tomás Gallo por Cocina; Javier Fadel por Juarez Haro; Fabricio Navarro por Paliza; Luciano Casañas por Manca; Santiago Marrupe Plaza: Gastón Heredia por García; Ignacio Rodríguez por Torres; Lisandro Medina por Vanni.

Entrenadores: Fernando Molina, Federico Puerari, Ricardo Gravano y Mariano Vie.

Primer Tiempo: 4´ Try de Gonzalo García convertido por Dardo Gasparré (T); 17´ Penal de Dardo Gasparré (T); 20´ Penal de Bautista Farisé (MdP); 28´ Try de Gustavo Teijeiro (MdP); 31´ Try de Dardo Gasparré (T); 35´ Penal de Bautista Farisé (MdP).

Segundo Tiempo: 2´ Penal de Dardo Gasparré (T); 6´ Penal de Bautista Farisé (MdP); 18´ Penal de Bautista Farisé (MdP); 21´ Try de Mateo Carreras convertido por Dardo Gasparré (T); 24´ Try de Juan Bralo convertido por Dardo Gasparré (T); 33´ Try de Joaquín García Argibay convertido por Bautista Farisé (MdP); 35´ Drop de Bautista Farisé (MdP).

Tarjetas Amarillas: 3´ PT Facundo Sansot (MdP); 1´ ST Pedro Haugaard (MdP).

Referee: Juan Pablo Federico (URBA).

Cancha: Jockey Club de Córdoba.

Declaraciones:

Santiago Bonavento: “Me siento con mucha bronca, sentía que de verdad lo podíamos ganar, se presentó un partido asperísimo, cada uno de nosotros dio todo lo que tenía”.

“La batalla de forwards fue muy dura, ellos tenían un pack fuerte, pesado, pero supimos hacernos fuertes con lo que tenemos, tackleando abajo, en cada ruck golpeando, hicimos todo lo que pudimos”.

“Ya estamos tratando de superar este partido perdido, pensamos ya en meternos en el podio contra quien nos toque”.

Bautista Farisé: “Estamos con un poco de bronca, sabíamos que estaba para cualquiera de los dos, se terminó dando para ellos pero tenemos bien en claro que lo podíamos haber ganado, la bronca es porque sabíamos que lo podíamos ganar”.

“Faltó un poco de contundencia en la defensa, mover un poco más las patas, se notó un poco el cansancio más allá de que la actitud estuvo siempre. El árbitro me había dicho que quedaba tiempo y traté de sumar rápido para que nos quede tiempo para hacer un try, pero patié y lo cortó”.

“Fue muy lindo haber podido jugar este Argentino siendo un año más chico, no se notó la diferencia, el grupo nos apoyó siempre, es una alegría estar acá, el año que viene le vamos a poner más pilas para poder terminar en una mejor posición”.