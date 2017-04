Entregaron reconocimiento a nadadores en Malvinas

El Concejo Deliberante de General Pueyrredon entregó la declaración “De Interés” a los integrantes de la expedición Iº Desafío del Atlántico Sur, realizado por un grupo de nadadores en las Islas Malvinas, entre los días 11 y 18 de marzo del corriente año.

El acto protocolar, por iniciativa del concejal Marcos Gutiérrez (FpV) tuvo lugar esta mañana, miércoles 5 de abril, a las 10 horas, en el recinto de sesiones. Estuvo presente, también, la concejal Patricia Serventich (AA).

Asistieron, en la mesa principal, el entrenador Claudio Plit, la encargada de la agencia de viajes que coordinó la logística, Carolina Sena; los veteranos de guerra Sergio Omar Corani, Luis Alberto Mercado y Germán Feldman.

Fue proyectado el video institucional “Historias de Abuelas. La identidad no se impone”, realizado por personal del Teatro Auditorium-Centro Provincial de las Artes. Luego, fueron proyectados dos videos más, el primero sobre las islas Malvinas y la Guerra; y el segundo, sobre el Desafío del Atlántico Sur.

Luego, Gutiérrez dio la bienvenida a los presentes : “Es una mañana muy importante para todos nosotros, porque estamos viviendo una jornada que bien vale la pena estar en este ámbito, algunos incluso lo conocen por primera vez. Estamos reconociendo a deportistas que se animaron a “Malvinizar” y a reclamar soberanía sobre las islas a través de una actividad deportiva. Hay una causa de búsqueda en un hecho sumamente interesante, para demostrar que desde el continente se puede innovar y encontrar un montón de herramientas para dejar demostrado lo que sabemos: que las Malvinas son argentinas. Estos hombres y mujeres se animaron a nadar en aguas muy frías estando muy movilizados. Quiero felicitarlos por el coraje y por la valentía. Éstas son las acciones que hay que llevar adelante. No más guerra ni hostilidad. A nuestros combatientes quiero decirles que son nuestros héroes, porque dejaron la vida allá, entregaron todo por el pueblo”.

Corani manifestó: “Vimos imágenes de etapas diferentes de la guerra. A través del deporte pudimos hacer un trabajo voluntario, hecho con el corazón. Queríamos homenajear a los caídos y apoyando a la Fundación No me Olvides. Es muy emocionante. Hemos atravesado momentos impensados. Volvimos felices de haber podido lograrlo. En el mismo vuelo iban veteranos ingleses. Nos saludamos, nos pedimos perdón. Fue un acto reparador”.

Mercado consignó: “Muchas gracias por este reconocimiento. Estoy muy emocionado. Estoy feliz, volví renovado de las islas. Es un viaje que venía planeando hace años, pero por diferentes motivos lo postergaba. Fue un regalo de la familia. Pasé momentos muy emotivos y difíciles allá, pero lindos. El deporte defiende una causa muy justa. Agradezco a todo el grupo que nos acompañó, que estuvo apoyando a los veteranos”.

En tanto, Feldman dijo: “Se me vinieron imágenes a la mente. Estuvimos en un pozo. No nos jactamos de nada, estamos agradecidos de todo. Fuimos a pelear por todos los argentinos, pero cuando volvimos no nos recibieron todos. Eso fue duro. Porque fuimos siendo chicos y volvimos adultos, callados, silenciosos. Y nuestras familias tuvieron que adaptarse. Pero ahora, este grupo nos contuvo, nos reconoció. Nos dio amor. Y eso es algo muy reconfortante porque reconocer es reparar”.

Por su parte, Plit expresó: “Gracias por recibirnos en este Concejo Deliberante. Es muy emocionante ver las fotos de las últimas etapas de la historia argentina y los videos. Es cierto que la buena estrella siempre estuvo acompañándonos. Quiero agradecer a todos, especialmente a mi esposa y a mi hijo. Las familias fueron importantes porque llenaron de amor y de energía el proyecto. Malvinas está por encima de todos nosotros. Es una causa que une, es fuerte y se sigue construyendo día a día. Estamos generando conciencia con una política antibelicista”.

Finalmente, Carolina Sena señaló: “ Fue un año de mucho trabajo, costó abrir puertas que antes no se habían abierto. Venimos con un trabajo junto a la Fundación No me Olvides y grupos de familiares y veteranos que han viajado. Esos viajes me han servido de base de datos para armar esta aventura, que tuvo como objetivo darle una vuelta más de tuerca, más allá de conocer los lugares de batalla. Era darle un aspecto deportivo y lo que conlleva, el esfuerzo de entrenar. No me alcanzan las palabras para describir lo que fue el resultado final. Hubo algunos momentos difíciles, donde hubo que tomar algunas determinaciones, dependíamos de las autoridades locales. Logramos más de lo que pensábamos. Contamos con el apoyo de la embarcación con la que Pierre viajó al destino. Eso fue la cereza del postre, porque necesitábamos contar con este requisito de seguridad para nadar en la ensenada de Puerto Argentino. La buena estrella siempre acompañó al proyecto. Y vamos a seguir trabajando para volver, mejorando los aspectos que estuvieron un poco flojos. Estoy muy feliz porque conjuga dos elementos que me gustan: viajar y estar en contacto con la naturaleza. Y además la carga histórica y espiritual y todo lo intensamente humano que tienen las islas Malvinas. Es un honor y me ha dado mucha felicidad”.