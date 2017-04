El cegetista Jorge Váttimo aseguró que no pelearán con ningún trabajador que no pare

Integrantes de la Confederación General del Trabajo (CGT) que lidera Jorge Váttimo hicieron saber que adherirán al paro general anunciado para este jueves por la central obrera y el propio Váttimo dijo que “No nos vamos a pelear con ningún trabajador que tenga ganas de no entender lo que se vive”

En la oportnidad el titular de la CGT, quien estuvo acompañado, entre otros, por Sergio Arista (Smata), Miguel Guglielmotti (Bancarios) y Angel Guarás (Sadop), señaló que en el Plenario “hemos resuelto acatar la medida de nuestros compañeros a nivel nacional, que es el paro. Habíamos estado en la movilización. Hicimos una idea de plenario de Secretarios Generales acá en Mar del Plata y estamos a la espera de que los trabajadores acaten esta medida. Cada organización se encargará de qué manera va a transitar el día jueves”, acotando que “Algunos compañeros han planteado la movilización, pero para nosotros -fieles a nuestras respuestas a nivel nacional- el paro es sin movilización. Aunque si dejamos a criterio de las otras organizaciones que se movilicen si eso quieren”

– ¿Que pasa con las empresas que están pidiendo listas de empleados que podrían sumarse a esta propuesta?

– Esto es histórico. Siempre paso. El empresariado siempre trató de intimidar a los trabajadores para que vayan a trabajar, pero no creo que eso sea impedimento porque pasó toda la vida.

– ¿Y que va a pasar con los trabajadores que se sientan intimidados?

– Los que se sientan intimidados, tendrán acceso a una guardia donde estaremos esperando y apoyando lo que ellos nos digan. Pero pensar en eso hoy es relativo y cada trabajador tiene su conciencia. También queremos remarcar que se está instalando una cuestión. Nosotros fuimos parte y artífice de volver a la democracia. Somos defensores de la democracia a ultranza. Y nosotros tenemos esa memoria y esa conciencia. No nos vamos a pelear con ningún trabajador que tenga ganas de no entender lo que se vive. Pero el reclamo es hacia los gobernantes que no pueden esconder la perdida de desempleo. Fundamentalmente en Mar del Plata.

Mas adelante afirmó que “Tampoco pueden esconder el aumento de la canasta básica, el nivel mas alto de indigencia en la ciudad. El reclamo, que es legitimo, no tiene que ver con ser golpistas ni mucho menos. Tenemos experiencia y buscamos que los gobernantes escuchen lo que estamos viviendo los trabajadores y que implementen políticas para tratar de solucionar el tema”. Por su parte Sergio Arista resaltó que “ Queremos que la democracia continúe. Somos respetuosos de todas las movilizaciones y queremos separar que no somos golpistas pero queremos que se nos escuche. Se dice una cosa y se hace otra. Queremos que nos respeten como organizaciones”

– ¿Que cantidad de gremios hay en este Plenario?

– En la regional Mar del Plata tenemos 44 gremios que adhieren a la medida. Realmente el paro esta encauzado a que el gobierno revea su política. La gran expresión es para que den un giro de 180 grados porque están castigando a los trabajadores y eso es lo que hicieron desde que empezaron a gobernar.

Finalmente Miguel Guglielmotti expresó: “Este paro está lanzado para que el gobierno corrija sus políticas económicas. Tenemos 200 mil puestos de trabajo perdidos a lo largo y ancho del país, algo que hay que multiplicar por dos por los empleos informales. Vienen por los convenios colectivos, vienen por la flexibilidad laboral, por la reforma jubilatoria, entonces la gran expresión es para que este gobierno de un giro de 180 grados, que entienda que está castigando permanentemente a los trabajadores. Desde que arrancó, lo que hizo es generar una enorme transferencia de los sectores populares a los sectores concentrados de poder”, concluyó.