Diego Maggio y Laila Roth presentan “Bolas Stand Up”

Los comediantes Diego Maggio y Laila Roth llegan a Mar del Plata con su show de stand up titulado “Bolas”. Este viernes 7 de abril a las 21.30 en el Teatro Enrique Carreras, la dupla hará un repaso por parte de su material sumado a nuevos textos “y un poco de otras cosas que están en constante construcción”, expresaron.

Según sus integrantes, “Bolas” refiere directamente a la pasión y el alma que sus protagonistas dejan arriba del escenario en cada chiste. Y si bien también es un término que durante la década de los 90 fue muy utilizado como sinónimo del ya casi sustantivo “boludo”, lo cierto es que Diego y Laila no se detienen en definiciones precisas sobre su show, “aunque sí podemos asegurar que es un espectáculo para divertirse y reírse mucho”.

“Bolas” comenzó a forjarse en mediados de 2015 y desde entonces vienen recorriendo los escenarios de todo el país. El proyecto surgió en paralelo con la producción de videos de comedia que Diego y Laila suben habitualmente a sus redes sociales, canal directo y sin intermediarios con sus seguidores, en donde utilizan los diferentes recursos que las aplicaciones e internet ofrece manteniendo su esencia como humoristas.