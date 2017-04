Arroyo lo sigue culpando a Pulti por “todos los males” que se viven en Mar del Plata

El intendente Carlos Fernando Arroyo (FOTO) se refirió a la situación económica por la cual atraviesa la ciudad y, al mismo tiempo, hizo mención a la medida cautelar interpuesta por la Justicia en relación al último aumento del boleto del transporte público de pasajeros.

En este marco, Arroyo manifestó: “Llevamos con responsabilidad una gestión con una pesada mochila que encontramos cuando llegamos a la administración. A la deuda que comunicamos cuando arribamos, la auditoria que marcaba más de 850 millones de pesos tenemos que agregarle una deuda no contabilizada por más de 300 millones, rondando los 1.000 millones de pesos. Es de personas o empresas que trabajaron y que vienen a cobrar, hoy estamos con este tema, no tenemos expediente y se tomaron el trabajo –la gestión anterior- de desaparecer los archivos de muchos temas imposibilitando hacer cualquier seguimiento de manera formal. En eso están agrupados gente de la cultura, medios de prensa, muchos…”.

Seguidamente, el jefe comunal remarcó que “ahora resulta que los principales actores de ese gobierno que estuvo hasta el 2015 son los que cuestionan los procederes de actos administrativos como el del boleto. Es una vergüenza que tengan ese grado de poca responsabilidad. Es mentira lo que han dicho. Es todo parte de una campaña política que busca asustar a los vecinos. ¿Cómo van a decir a la ligera que hay un montón de dinero para devolverle a la gente? Es un disparate de un grupo de desesperados que busca confundir a la sociedad. Yo, en lugar de ellos, con todo el desastre administrativo interno y contable que han hecho, me llamaría a silencio. Obvio que vamos a apelar”.

En esta misma línea, el Intendente señaló que “todo esto y muchas otras cosas son parte de una campaña en mi contra. Pero no se dan cuenta que esa la campaña se la hacen a Mar del Plata y Batán. Estamos trabajando a full con todo mi equipo de gestión. Se están haciendo obras que nunca antes ni se pensaron: en salud, en asfalto, gestionando mejores condiciones para la gente, de algún modo poniendo en marcha la obra pública que estuvo postergada en la ciudad y en la Provincia mucho tiempo, cerrando la agenda que ellos dejaron inconclusa pero la foto ya se la habían sacado. Y quieren tapar todo eso con mentiras. Cuestionan pero cuando aparecemos parados arriba del escombro en una obra o sobre la brea del asfalto o tomando la imagen del auto que tira la basura, se callan…Esto empezó cuando yo gané las PASO. Ahí comenzó todo”.

Por último, el jefe comunal concluyó que “Laserna habla y no recuerda que lo que pasamos de la Cultura fue por una falta de responsabilidad grande. Siguió adelante con un expediente que tenía informes del propio secretario de Hacienda Pérez donde decía que no había partida presupuestaria y Laserna siguió. Y así no se le pagó a nadie. A la gente de la cultura, músicos…y nosotros sin un peso tuvimos que hacer frente al reclamo. Y a marchas. Es muy injusto. Pero hablan y mienten. Están desesperados porque no van a volver a gobernar, no reconocen sus propios errores y, encima, están complicados con la Justicia”.