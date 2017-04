Tiró basura en la calle, lo vieron por las cámaras de seguridad y fue multado

El Centro de Operaciones y Monitoreo, detectó la primera contravención en donde se encontraba el megabasural del barrio El Martillo –a la altura de Mario Bravo y Pehuajo-, a través de la cámara de seguridad instalada la semana pasada. En este sentido, se procedió al labrado de un acta por arrojo de basura, enmarcado en la Ordenanza 3788 y se secuestró el vehiculo por falta de documentación, una camioneta utilitaria que además de basura tenia garrafas en la caja.

En este sentido, el intendente Arroyo expresó su conformidad con este tipo de acciones y comentó que “se llevó adelante un control con la cámara dispuesta en el lugar y se detecto a un vecino arrojando basura. Inmediatamente desde el COM dieron aviso al 911 e informaron a Inspección General, cuyo personal pudo constatar que el vehiculo carecía de documentación y se procedió al secuestro del mismo y se labró el acta correspondiente”.

Seguidamente, el Intendente agregó: “Lo que queremos con este tipo de acciones es tener un control sobre los megabasurales, para que no se formen y para evitar que los vecinos descuiden el medioambiente, porque se transforma inmediatamente en problemas para la salud de nuestros chicos”.

Por su parte el titular de Inspección General, Emilio Sucar Grau, comentó: “Inspección General labró las actas correspondientes, el camión queda secuestrado por falta de habilitación y es trasladado junto con policía local al playón de tránsito, además de infraccionar al conductor quedando el vehículo a disposición del Juzgado Municipal de Faltas, mientras que las garrafas serán retiradas por un vehículo habilitado”.

“La orden que ha instruido el Intendente es muy clara para todas las áreas en este tipo de situaciones, por eso desde el COM se están centralizando todas las imágenes de este megabasural y de otros que van a tener cámaras también para atacar este tipo de situaciones que no hacen otra cosa que brindar una imagen que no queremos de Mar del Plata”, concluyó Sucar Grau.

SISTEMA DE MONITOREO REACTIVO EN TIEMPO REAL

Finalmente, desde el COM informaron que este tipo de acciones se enmarcan en un procedimiento denominado “Monitoreo reactivo en tiempo real” y que “se llama al 911 cuando se ve que la persona esta arrojando residuos y lo intercepta un móvil de Comando de Patrullas. En este caso, una vez que se constata, se llama a personal de Inspección General y se acercan a constatar personalmente además del video que respalda los hechos. Se tomo la patente y se efectúa la contravención”.