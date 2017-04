Contundente apoyo a la gestión de Daniel Díaz al frente del Sindicato de Obra Sanitarias

Un contundente apoyo a la gestión que vienen llevando a cabo, recibieron los directivos del Sindicato de Trabajadores de Obras Sanitarias que encabeza Daniel Díaz en un encuentro de camaradería realizado este fin de semana. “

“La verdad que hacía mucho que no hacíamos una reunión así de camaradería y fue con una gran convocatoria que superó las expectativas. Siempre hacemos reuniones de 180, 200 afiliados y llegamos a unos 250” dijo el Secretario General Adjunto, Gabriel López (FOTO) en diálogo con “el Retrato…”

López se refirió además a los cuestionamientos realizados desde un sector del plantel obrero de Sitos, y en tal sentido, luego de calificarlo de “político”, señaló “la idea era juntarnos y explicarle a la gente por qué se llegó a este aumento con respecto al 2017 y los motivos por los cuales se cerró de esta manera el aumento del 2016”.

En tal sentido resaltó que “entendieron claramente los motivos del acuerdo alcanzado”, enfatizando que “lo más importante fue la presencia de gente “nueva” que no concurre asiduamente al Sindicato y no estaba al tanto sobre los motivos del convenio rubricado”, resaltando en tal sentido que “a ellos les explicamos la verdad de este acuerdo. Obras Sanitarias no escapa a la realidad que está viviendo el país. No quiero hacer política, pero estamos en un país con despidos y tarifazos, nuestra función, más allá de los justos reclamos salariales, está en mantener la fuente de trabajo”.

Indicó en otra pasaje de la entrevista que “la presencia de aquella gente “nueva”, nos demuestra que nuestro gremio no solo se va renovando, sino que se va sumando más trabajadores y trabajadoras” . Hizo incapié en “la nutrida participación de los jubilados que trabajan dentro del Sindicato. Que no solo se movilizan por ellos mismo, sino que van asesorando y trabajando conjuntamente con los que están para jubilarse dentro de Obras Sanitarias. Es un grupo que se formó porque querían estar en actividad y perteneciendo y tienen su espacio. Siguen trabajando, planean viajes. Y obviamente lo que los juntó fue el hecho de poder estar y asesorar a los que se están por jubilar”

Asamblea Extraordinaria el 12 de Abril

López hizo saber además que “el miércoles 12 de abril a las 17 horas habremos de realizar una Asamblea General Extraordinaria en instalaciones del Club del Personal de Obras Sanitarias, sito en la Ruta 226, kilómetro 17.7, donde habremos de brindar oficialmente precisiones y motivos sobre el aumento alcanzado ante todos los afiliados”

En tal sentido reconoció que “Hay un descontento, especialmente planteado en los medios periodísticos de un sector, que no es la totalidad del personal de Obras Sanitarias. Acá hay solo un grupo, de poco más de 50 personas a quienes le entendemos su postura, aunque no la compartimos”, reiterando que “más allá de los justos reclamos salariales, está en mantener la fuente de trabajo”.

No dudó en calificar ese malestar de “político” y que “aprovechando las circunstancias por la