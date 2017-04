Boleto: ¿Los empresarios devolverán los 20 millones de pesos cobrados de más?

Luego que la Justicia notificara al Municipio de la suspensión del aumento del boleto a partir de la presentación judicial realizada por Marcelo Artime y Leandro Laserna de Acción Marplatense, los concejales Claudia Rodríguez y Marcelo Fernández reclamaron que se reintegren a los usuarios los 20 millones de pesos que pagaron de más los vecinos desde el incremento del boleto hasta la fecha. “Parece que entendieron, ahora tienen que devolverle la plata a los vecinos”, aseguró la edil.

“Corresponde que el Municipio acate lo que resolvió la Justicia ante el pedido de Acción Marplatense realizado por Leandro Laserna y Marcelo Artime”, afirmó Claudia Rodríguez.

Sin embargo, resaltó que “este no fue otro aumento más del boleto, hay valores adulterados y falseados que perjudican a los vecinos”.

En este marco, señaló que “no escucharon cuando el concejal Fernández en la sesión del 29 de diciembre denunció estos hechos, como que se tuvieron en cuenta un modelo para los 417 colectivos que no existe en la ciudad, kilómetros que no se recorren o el combustible que no es el consumido, entre otros”.

“Ahora deben devolver lo que se les cobró de más a los vecinos con un boleto a $7,97, que la Justicia determinó que debe regresar a su valor anterior. Son más de 20 millones de pesos que deben ser reintegrados. Esperemos que no tenga que intervenir otro juez para que los devuelvan”, sostuvo Marcelo Fernández y añadió que “Artime y Laserna ya están haciendo el pedido de devolución”.

Por último, el concejal indicó “esperemos que está vez se proceda, no como la vez anterior que no escucharon a Acción Marplatense”.