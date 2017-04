EMILIANO GIRI: ¿Por qué marchamos?

“…Si algún distraído al costado del camino nos pregunta: ¿Por qué marchamos?, ¿por qué luchamos?, debemos contestarle con las palabras del Preámbulo… que marchamos, que luchamos para: Constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, asegurar los beneficios de la libertad para nosotros , para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo Argentino”…

Raúl Alfonsin nos dejó físicamente un 31/3/09, durante toda su trayectoria predicó en la sociedad argentina la importancia de abrazar a la democracia como un estilo de vida, pasados 8 años podemos afirmar que si bien la democracia argentina sigue siendo imperfecta, su prédica no fue en vano.

El sábado #1A miles de argentinos en todo el país decidimos salir a la calle para expresarnos.

“LA CALLE”, ese ámbito físico en el que todos los ciudadanos tenemos derecho a transitar libremente pero que hace algunos años fue convirtiéndose en el patrimonio de piqueteros, sindicalistas,militantes de organizaciones sociales; ayer se vio invadida por una inmensa mayoría que silenciosamente trabaja, genera empleo, no hace paros, educa, rechaza la violencia y que hace 15 meses dejo bien claro que hay una enorme diferencia entre “reventar las plazas de gente” que “reventar las urnas de votos”.

Para que esto pasara es necesario analizar el antes y el después de los sucedido en todo el mes de Marzo último:

La CGT y la CTA convocaron a una marcha contra el gobierno que terminó con escenas de violencia y anarquía propias de viejos épocas; Baradel y Suteba dieron rienda suelta a un Paro docente irracional que termino disfrazando de docentes a militantes políticos, “docentes truchos” en un país que vio como durante los últimos 12 años todo era trucho, acompañados de consignas, discursos y cotillón que invitaban más a un golpe institucional que a un debate profundo no sólo de salarios sino de calidad educativa.

En el mismo camino y con días de diferencia las Organizaciones Sociales bloquearon “a piacere” los accesos a CABA para seguir reclamando más planes sociales (vamos por la 3 generación) cuando lo que deberíamos reclamar es como hacemos para integrar a esas 3 generaciones en un sistema laboral, eso si para reclamar por la de ellos no les importa si le hacen la vida más difícil al laburante que producto del bloqueo seguramente dejo de percibir el presentismo, porque en el fondo creen que cuanto peor mejor.

Pero el 24/3/17 sin dudas fue un punto de inflexión, cuando espantados vimos por televisión que bajo el paraguas de “Memoria, Verdad y Justicia”, Hebe de Bonafini calificaba de “ASESINA” a Maria Eugenia Vidal e incitaba a la sociedad a “… dejar de ser democráticos para ser buenitos …”,se reivindicaba a grupos que sembraron el terror y la violencia en nuestro país como lo fueron ERP, MONTONEROS y como es habitual se asociaba al presidente democráticamente electo Mauricio Macri con la dictadura militar.

Todo este combo generó que esa mayoría silenciosa empezara a autoconvocarse a través de esta democratizadora herramienta que son las redes sociales para hacerle ver a los dirigentes y a la OPINIÓN PUBLICADA que la OPINIÓN PÚBLICA ha evolucionado para bien en la Argentina y que ya no va a resultar tan fácil hacernos creer que aquellos que en los últimos 30 años nos dejaron con un 30% de pobres, con una sociedad fragmentada y subdesarrollada, son el futuro del país.

Un párrafo aparte merece la dirigencia política en su conjunto y de Cambiemos en particular que siguen siendo rehenes de un microclima endogamico que no les permitió darse cuenta la transformación social que se inició es tan compleja y novedosa que requiere del valor para liderar el cambio sin miedos ni especulaciones electorales. Hace 34 años juntos fuimos capaces de dar una paso hacia un estado democrático es hora de que sigamos marchando hacia un país cada día más Republicano.

Emiliano Giri