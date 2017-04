El Eldense de segunda “B” implicado en arreglos de partidos con casas de apuestas

Elda es una ciudad de la provincia de Alicante, que como muchísimas otras, cuenta con un equipo de fútbol, que más allá de la categoría en la que milite hace que sus vecinos acompañen al club juegue en la categoría que juegue. Fue fundado en 1921 y es un equipo de Segunda A o de Segunda B, habitualmente, aunque este año corre el riesgo de bajar a Tercera categoría.

Hace unos meses, el club esta dirigido por una gestora y un grupo inversor italiano que administraba la institución, se trata de Nobile Capuani, desde febrero han venido sucediendo hechos que luego del domingo recién han sido considerados, las claúsulas de los contratos de los jugadores, la rotación de jugadores importantes en determinados partidos, etc.

Este fin de semana el Eldense se enfrentó al Barcelona B, en el Mini Estadi de la Ciudad Condal, el resultado fue de escándalo, 12 a 0..

En el primer tiempo, ya les habían metido ocho goles…fue algo anormal, aunque por la diferencia de juego y nivel de los jugadores, era natural que el vencedor fuera el equipo local, los números eran demasiado abultados.

Luego del partido, la Junta Gestora del Eldense se ha puesto en contacto con la Liga de Fútbol Profesional para que investigue si hubo alguna acción relacionada con las apuestas tras el 12-0 recibido por el equipo de Elda en el Miniestadi el sábado ante el Barcelona B, en el partido correspondiente al Grupo III de Segunda B.

El jugador del Eldense Cheikh Saad admitió que varios jugadores de la plantilla estaban involucrados en la compra de partidos aunque no ha aportado nombres ni ninguna evidencia, porque, dice, no está autorizado para hacerlo

Cheikh tiene amigos en la plantilla del club y ha confesado que alguno de ellos está implicado. Según el jugador, serían cuatro los futbolistas de la plantilla que están envueltos en el amaño. “El entrenador me dijo que entrase y le dije que no quería. Después del partido estuve a punto de llegar a las manos con algunos compañeros”, cuenta el mauritano de 26 años .

El presidente de la gestora, David Aguilar, ha explicado los motivos por los que el club ha rescindido el contrato con el grupo inversor italiano que estaba administrando a la institución. “Esto no es solo por lo del sábado. Fue la gota que colmó el vaso, pero es un cúmulo de cosas: tenían que haber finiquitado a los jugadores que echaron, tenían que depositar cheques en el banco para pagar a los futbolistas que ficharon… Son varios temas”, dice Aguilar.

Cheikh, el atacante mauritano del Eldense, había escrito en su cuenta de Twitter que el 12-0 era “irreal” y que al final todo saldría “a la luz”. Cheikh es señalado por la afición y por el propio Aguilar como uno de los jugadores más comprometidos de la plantilla. Incluso ha publicado en sus redes que nadie le va a “joder la carrera”.

“Había jugadores, incluso aquellos que estaban implicados, que estaban muy tristes y jodidos”, revela el jugador, que, aún nervioso, aclara que no sospechaba nada antes de este partido.

Algunos expertos tienen en la mira un encuentro del 19 de marzo entre el Eldense y el Cornellà en el que hubo tres penaltis y los catalanes ganaron 3-1. Según estos especialistas hubo apuestas extrañas en torno a la cantidad de goles (más de tres) que iba a haber ese día.

El Eldense descenderá a Tercera, tiene solo 14 puntos y ocupa la última plaza del Grupo III de Segunda B a 16 puntos del anteúltimo. El club alicantino ha recurrido La Liga, organismo que preside Javier Tebas, que es quien se ha comprometido a luchar contra los amaños, por apuestas, y no a la Federación Española de Fútbol (RFEF), que es de quien depende de la competición. La patronal confirma que han recibido la solicitud de ayuda por parte del Eldense y admite que algunos resultados del club que están bajo sospecha y el tuit de Cheikh son indicios suficientes para profundizar en la investigación.

“Ha habido cosas muy extrañas“, añade Aguilar. “Jugadores que no juegan y de repente los ponen. Quitan a futbolistas que se están desempeñando bien. El portero no podría jugar ni en Preferente, tenemos a otro, pero…”, sospecha el presidente de la Junta Gestora del Eldense. “La semana pasada ya se suspendió la cotización en las apuestas para el partido del Eldense. No sé por qué esta semana no. Hemos suspendido la actividad deportiva, pero seguiremos jugando con el filial”, cuenta.

Sobre los motivos que pueden haber involucrado al grupo inversor en un posible amaño de partidos, Aguilar prefiere ser cauto. “No quiero acusar a nadie. Esto tiene todo el camino de las apuestas. Nos iremos enterando, imaginamos muchas cosas, pero no puedo acusar a nadie sin tener pruebas y sin que los jugadores cuenten más cosas públicamente”.

Desde FederBet, la agencia que se ocupa de investigar y de combatir el amaño de partidos, aseguran que sospechan de al menos dos o tres partidos por fin de semana en la Tercera Divisióndel fútbol español. Dicen que en Segunda B la cifra es menor, pero que en las últimas temporadas ha crecido notablemente y han detectado varios movimientos extraños.

Fuentes cercanas al caso y a la investigación de apuestas ilegales afirman que ha habido episodios de mafias que compran clubes, meten a sus jugadores y amañan los partidos, sobre todo en clubes de Segunda B, que pelean en el fondo de la clasificación. El Eldense aparece, así, como el objetivo perfecto.

Además de rescindir el contrato con el grupo inversor italiano, el segundo acuerdo adoptado por la gestora del club fue el de suspender cautelarmente la actividad deportiva del primer equipo.

El letrado ilicitano José Miguel Esquembre, que representa al grupo inversor italiano, emitió un comunicado en el que asegura que la junta no puede tomar este tipo de medidas. “Mediante la presente esta parte comunica: la junta gestora no tiene la capacidad de suspender la actividad principal del CD Eldense cual es la participación deportiva del primer equipo en la competición oficial.