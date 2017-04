Correa tiene sucesor: Lenín Moreno ganó el balotaje y será el nuevo presidente de Ecuador

El candidato del oficialismo Lenín Moreno triunfó este domingo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Ecuador al obtener el 51,11% de los votos, superando a Guillermo Lasso, candidato de Creando Oportunidades, quien se quedó en 48,93% con el 94,89% escrutado.

El Consejo Nacional Electoral, encargado de difundir los datos, informó que se encuentran escrutadas el 94,89% de las actas.

La participación en las urnas para designar al sucesor del presidente Rafael Correa alcanzó el 83,25%, con 10.212.927 de votantes, mientras que hubo 16,75% de ausentismo.

“Hoy el país decidió en las urnas“, anunció el presidente del Consejo, Juan Pablo Pozo, quien pidió reconocer “la decisión democrática del pueblo en las urnas”, destacando que la ciudadanía “se pronunció en paz”.

“Aquí no se ha regalado ni se ha quitado un solo voto”, expresó Pozo sobre el trabajo de escrutinio desarrollado por el CNE.

El organismo indicó que numéricamente la votación alcanzada hasta el momento por Moreno es de 4.823.513 y la de Guillermo Lasso, es de 4.621.654, una diferencia de alrededor de 200.000 votos.

El presidente Rafael Correa utilizó su cuenta de twitter para felicitar a Lenín Moreno, quien logró vencer en ambas oportunidades al opositor Lasso.

Guillermo Lasso, quien no logró quedarse con la elección, señaló que pedirá un conteo voto a voto y acta por acta. “Están manoseando la voluntad popular y vamos a exigir el reconteo de los votos, porque el pueblo ecuatoriano votó por el cambio, votó contra la dictadura de un solo partido político”, dijo Lasso.

En la votación de la primera vuelta, el candidato del oficialista Alianza País obtuvo 3.716.343 votos, el 39,36% del total de la elección; mientras que por el opositor de Creo-Suma fueron depositados un total de 2.652.403 sufragios, el 28,09% de la votación.

El voto en el país es obligatorio para quienes tienen entre 18 y 65 años de edad, en tanto que los jóvenes entre los 16 y los 18, así como los mayores de 65, pueden optar o no por el sufragio.

Incidentes frente a la sede del CNE en Guayaquil

Grupos de seguidores de la opositora alianza CREO-SUMA se enfrentaron con policías frente a la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE) en Guayaquil, que estaba protegido por un fuerte operativo de seguridad, cuando aún se aguardaba el boletín oficial del cuerpo sobre los resultados de la segunda vuelta presidencial.

Las imágenes emitidas por la televisión ecuatoriana mostraron forcejeos entre ciudadanos y policías, vallas derribadas y una cronista y un camarógrafo golpeados, aunque no se habían reportado consecuencias de ese incidente.

La presencia de ciudadanos en las inmediaciones de las sedes del CNE se reprodujo en las capitales de todo el país, después de que los candidatos y los voceros de las dos alternativas en pugna en el balotaje presidencial recomendaran “cuidar los votos”.

Guayaquil es el principal bastión de CREO-SUMA y su candidato presidencial, el banquero y empresario Guillermo Lasso.