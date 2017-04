Mar del Plata venció a Cuyo categóricamente y está en Semis

El Seleccionado Juvenil de Mar del Plata derrotó 45 a 21 a Cuyo, en el último cotejo de la Zona 2 del Campeonato Argentino. Con esta victoria, quedó segundo en la tabla y clasificó a las Semifinales del Argentino Juvenil, en donde el miércoles enfrentará a Tucumán.

En la ciudad de Córdoba Capital el Seleccionado Juvenil de Mar del Plata tenía que vencer a Cuyo para poder clasificar a Semifinales y lo consiguió con un gran juego colectivo, con una planificación por parte del staff y por lo que hicieron los jugadores en un partidazo, de esta manera por segundo año consecutivo la Unión quedó entre las cuatro mejores del país.

El comienzo del partido fue mejor para el Trébol, que en un par de minutos estaba al frente 3 a 0 con un penal del efectivo Bautista Farisé. Pero del otro lado Cuyo también tenía un buen pateador y con dos penales de Estanislao Correa Llano, pasaron al frente 6 a 3.

Mar del Plata contó con varias opciones para anotar tries, pero se le complicaba en el último pase, aunque sobre los 21 minutos y luego de un line, volvieron a jugar al lado ciego y apareció el hooker Simón Martinelli para anotar el primer try del partido.

Con la confianza de ese impulso, se vio lo mejor del Trébol, que luego llegó a su segunda conquista luego de un a gran corrida del capitán Joaquín Pérez Maraviglia, quien asistió a Pedro Hernández y el wing definió.

Con un penal de Farisé la ventaja seguía aumentando, pero en la anteúltima jugada y luego de un scrum, en donde Perenzin se levantó, el octavo combinó con Gaspar Jencklen, que por segundo partido consecutivo anotó try. La diferencia era de 25 a 6.

En el complemento el Trébol no detuvo su marcha, con una gran actuación de los delanteros, consiguió varios penales y Farisé los cambiaba por tres puntos recurrentemente, con lo cual la ventaja se ampliaba.

Sobre los 11 minutos y luego de un kick al fondo, la pelota quedó suelta y la tomó el ingresado Arambarri, quien combinó con Lizarraga y éste con Huagaard, quien con algo de trabajo anotaba el cuarto try de Mar del Plata, que a esa altura le ganaba 38 a 6 a Cuyo.

Los mendocinos pudieron descontar con tries de Marcos Montilla y Estanislao Correa Llanos, pero Mar del Plata siguió yendo para adelante y Bautista Tejerina se encargó de llegar a un nuevo try sobre los 28 minutos del complemento.

Aunque en la última Cuyo anotó un nuevo try, la ventaja de 45 a 21 fue suficiente y Mar del Plata accedió a las Semifinales del Campeonato Argentino Juvenil.

De esta manera el Trébol quedó segundo en la zona, un punto por debajo de Rosario y deberá enfrentar a Tucumán, que dio la nota de la jornada y le ganó 22 a 17 a Buenos Aires.

El miércoles, en cancha de Jockey de Córdoba, Mar del Plata jugará a las 14:30 ante Tucumán, en tanto que a las 16:10 jugarán Rosario y Buenos Aires.

Síntesis

Mar del Plata (45): Santiago Bonavento, Simón Martinelli, Facundo Sansot; Felipe Lizarraga, Martín Leoz; Pedro Haugaard, Bautista Carman, Pedro Perenzin; Gaspar Jecklen, Bautista Farisé; Pedro Hernández, Gustavo Teijeiro, Bautista Tejerina, Joaquín García Argibay; Joaquín Pérez Maraviglia (C).

Cambios: Mark Jencquel por Leoz; Franco Pechia por Santot; Mateo Arambarri por Martinelli; Marco Aiello por Carman; Francisco Marini por Bonavento; Santiago Martínez Etayo por Jecklen; Juan Porthé por Farise;; Francisco Giacobone por Teijeiro.

Entrenadores: Fernando Reche, Darío Silenzi, Guillermo Estavillo y Sebastián Bisso.

Cuyo (21): Montilla Maximiliano, Santiago Martín, Martín Julián; Marquez Leonardo, Vidal Ignacio; Gonzalez Juan, Gutiérrez Luciano, Montilla Marcos; Orrico Joaquin, Varaschin Tomás; Moreta Lautaro, Cassone Lucas, Pueblaz Francisco, Correa Llano Estanislao; Casado Francisco

Ingresaron: Piaggi Facundo, Rojas Emanuel, Corvalan Manuel, Bohm Sebastian, Ramos Andres, Garofoli Franco, Ricci Francisco.

Entrenadores: Valentín Souto, Patricio Bruno, Adrián Etura.

Primer Tiempo: 3´ Penal de Bautista Farise (MdP); 5´ Penal de Estanislao Correa Llano (C); 19´ Penal de Estanislao Correa Llano (C); 21´ Try de Simón Martineli (MdP); 28´ Try de Pedro Hernández convertido por Bautista Farise (MdP); 31´Penal de Bautista Farisé (MdP); 34´ Try de Gaspar Jecklen convertido por Bautista Farise (MdP);

Segundo Tiempo: 2´ Penal de Bautista Farise (MdP); 8´ Penal de Bautista Farise (MdP); 11´ Try de Pedro Haugaard convertido por Bautista Farise (MdP); 15´ Try de Marcos Montilla (C); 26´ Try de Estanislao Correa Llano (C); 28´ Try de Bautista Tejerina convertido por Bautista Farisé (MdP); 34´ Try de Facundo Piaggi (C).

Tarjetas Amarillas: Francisco Casado (C); Mateo Arambarri (MdP).

Cancha: Palermo Bajo (Córdoba).

Declaraciones:

Fernando Reche (Entrenador): “Se dio todo como esperábamos, desde hace 2 semanas que jugamos con Salta que veníamos preparando este partido, se dio lo que esperábamos, los chicos jugaron muy bien, fueron muy inteligentes, primero buscamos el territorio, tuvimos una terrible demencia defensiva, cuando nos posicionamos en campo de ellos tuvimos jugadores que desequilibraron”.

Pedro Hernández (Wing): “”Fue un partido muy duro, sabíamos que la clave iba a estar en los forwards, si ellos ganaban la batalla y podíamos abrir la pelota era la clave, el techo nos lo ponemos nosotros, podemos quedar hasta donde querramos, no importa el rival que tengamos en frente, estamos convencidos de que podemos llegar a la final”.

Gaspar Jecklen (Medio Scrum): “Ganamos porque jugamos mejor, defendimos duro, estuvimos en campo contrario la mayor parte, la labor de los forwards fu buenísima para que cada pelota que salió afuera era penal o try. Esto es todo nuestro, desde el 1 de enero que estamos entrenando para esto”.