El Intendente Municipal dio inicio al ciclo legislativo 2017 y autoelogió su gestión

En su discurso que duró algo menos de una hora, el jefe comunal destacó los logros alcanzados hasta aquí por su gestión y enumero una serie de objetivos para este año. Además, agradeció el trabajo de los concejales, oficialistas y opositores, que contribuyó en la aprobación del presupuesto y en temas de interés para los vecinos de Mar del Plata y de Batán.

El intendente Carlos Fernando Arroyo encabezó la Sesión Pública Preparatoria la cual dio inicio al ciclo legislativo 2017. La actividad se desarrolló este sábado en el recinto del Honorable Concejo Deliberante.

En primer término, Arroyo agradeció “a los concejales que votaron y aprobaron el actual presupuesto lo cual nos permite trabajar en todos los proyectos que tenemos planificados para este año”. Por otra parte, el Intendente remarcó que “debemos estar felices por este acto republicano, democrático y de participación que debemos valorar. Realmente han sucedido muchos hechos de gestión, aunque muchas personas se han encargado de remarcar que acá no hay gestión, que nos permite contar hoy en todo lo que se ha trabajado y lo que tenemos proyectados desde hoy para los próximos meses”.

Tras resaltar algunos puntos importantes de la gestión anterior, dijo luego que “cuando asumí la responsabilidad de administrar esta ciudad, supe que iba a ser difícil y nos encontramos con muchos problemas, deudas sin contabilizar, obras paradas por falta de recursos, maquinaria obsoleta. Pese a todo esto, pusimos en marcha la gestión y debo agradecer no solo el equipo de trabajo con el que cuento sino además el apoyo incondicional de la gobernadora Maria Eugenia Vidal y del Gobierno Nacional, en la figura de Mauricio Macri, quienes en todo momento han mostrado su preocupación y voluntad de acompañamiento para con este Intendente”.

Además, Arroyo resaltó que “a través de un convenio con el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), se dotará de agua potable al 100 % de la población para cuando esta gestión finalice”.

Por último, Arroyo sostuvo que “se me ha criticado muchas veces desde un lugar de desconocimiento total, tanto cuando que se quiere decir que solo buscamos detener a las personas por arrojar basura, sin saber que hay una ley que así lo indica y que en realidad buscamos desalentar la contaminación del medio ambiente y mejorar la salud. O cuando se refirieron a la visita de la Escuela 205. En muchos lugares se informó mal lo sucedido. Fui a ver una escuela y hablar con sus docentes mientras se estaba haciendo una tarea en cuanto a la emisión de títulos. No hay que ocultar las cosas cuando se hacen mal y ahí se estaban haciendo mal. No voy a dejar a ir a una escuela, soy docente y director de carrera, voy seguir trabajando por una educación pública de calidad”.

Seguidamente, el intendente Arroyo expuso los puntos más destacados en cuanto a los logros de su gestión:

– Recategorizacion del gas gestionado junto al ministro de Energía José Araguren.

– Decisión política para la adquisición del predio de Alvarado y Chile, sede de la Policía Local.

– Repotenciacion de la Central 9 de julio.

-Firma de convenios para dotar de agua potable a los vecinos de Gral. Pueyrredon.

-Ahorro en alquileres de edificios.

-Firma de convenio para transferencia del Emisario Submarino

-Obras de asfalto en barrios El Gaucho, Colinas de Peralta Ramos, Termas Huinco, macro y micro centro.

-Obras de bacheo y reposición de losas de hormigón para calles de la ciudad: zona Ferroautomotra y otros barrios.

-Fiestas Clandestinas: operativos de áreas para desalentar el consumo de alcohol. Implementación de línea de denuncia por Whatsapp, una experiencia que hoy es ejemplo en el país

-Se trabajó intensamente en fiestas electrónicas: distintas áreas pusieron en funciones a su personal para erradicar este tipo de encuentros donde, por lo general, hay alcohol, drogas y hasta armas. Se implementó el programa “Mar del Plata Segura”.

-Primer programa municipal de capacitación laboral para monitoreo de personas con discapacidad en el COM.

-Récord en campaña de vacunación calendario 2016: 400.000 dosis aplicadas. La nueva campaña de vacunación antigripal comienza este lunes. Acción para la prevención del Dengue.

-Refacción y puesta en valor en 4 Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y en Centro de Salud Nº1.

-Refacción y puesta en valor en Hogares Infanto-Juveniles y adultos mayores.

-Tarjeta SUBE: un logro de la gestión que estaba postergado.

-Estado en Tu Barrio: se les llevó a los vecinos, desde enero de 2016, las dependencias municipales, provinciales y nacionales, a su casa.

-Programas de prevención de alcohol para los jóvenes: “Conductor Designado“.

-Controles de Transporte en los viajes de egresados: test de alcoholemia a conductores para hacer un viaje seguro de nuestros chicos.

-Puesta en valor de parques, plazas y paseos con Organizaciones Cooperativas.

-Limpieza de micro y macro basurales a cielo abierto: trabajo del EMSUR con policía ambiental.

-Firma de convenios de Hábitat de Obras y Planeamiento con la secretaría de Nación para trabajos en barrios Belisario Roldán, El Martillo, Las Américas.

-Convenio con el Gobierno de la Provincia para reflotar los proyectos de PROMEBA (Programa de Mejoramiento Barrial) para Barrios Parque Palermo y Las Heras.

-Trabajos del EMSUR en escuelas, espacios públicos.

-Parque Industrial: radicación de empresas, asfalto para el sector, ampliación y estatuto firmado con nuevas autoridades.

-Tránsito: más de 700 actas, 27.000 controles de alcoholemia en más de 334 lugares distintos (2200 casos punitivos y 3500 positivos).

-Recuperación de grúas que estaban inutilizadas de la gestión anterior

-Declaración de la emergencia de género y diversidad, inversión para la contención de este flagelo en Gral. Pueyrredon.

-Maratón Ciudad de Mar del Plata: un evento internacional sin costo económico para los vecinos.

-Después de muchos años, Boca y River jugaron en Mar del Plata por la Copa Argentina, una competencia Oficial.

-Pago con posnet en los juzgados de Faltas: un trámite más ágil para los vecinos.

-Ampliación Hogar de Ancianos “Eva Perón”.

– Instalación de cámaras de seguridad en barrios de la zona sur, frente a establecimientos educativos y en espacios donde habitualmente se generan micro y megabsaurales para llevar un control y desalentar estas acciones.