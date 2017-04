Alvarado cayó en Mendoza y complicó la ilusion de poder clasificación

En un partido que tenía controlado, más allá del dominio territorial del local, a 9′ del final Gimnasia de Mendoza llegó al segundo gol y se quedó con la victoria por 2 a 1 sobre Alvarado en el “Víctor Legrotaglie”, que complica las aspiraciones del conjunto de Gustavo Noto de cara a la clasificación. Wilson Albarracín abrió la cuenta a los 32′ de la etapa inicial, Patricio Cucchi igualó dos minutos más tarde y Alvarenga selló la victoria mendocina a los 36′ del complemento. El miércoles a las 20.30, el “torito” recibe al único puntero, Unión de Sunchales, en el José María Minella.

El comienzo del partido lo padeció Alvarado. Porque como lo esperaba, Gimnasia salió decidido a atacar en busca de los tres puntos, y en la primera que pudo metió la pelota al área, Alvarenga cabeceó, Beltramella alcanzó a sacar y Manuel Madrid despejó cuando el delantero la iba a empujar. Los costados era el lugar por donde el local elegía atacar y por donde se acercaba, pero sin generar ocasiones de gol. La posesión de pelota no lo convertía en un equipo peligroso porque la defensa marplatense estaba bien parada y desactivaba los avances antes que llegaran a su arquero. Recién a los 10′, el “torito” le vio la cara a Ezequiel Viola con una buena jugada colectiva que terminó rematando Patricio Escott a las manos del “1”.

El encuentro era más trabado que jugado, la pelota la tenía Gimnasia y el equipo de Noto buscaba recuperar para salir rápido con Escott y Compagnucci, pero las líneas quedaban muy lejos. Encima, cuando lograba tomar aire, un conocido como Santiago Ascenzi empezó a poner nerviosos a los jugadores inclinando la cancha con faltas que dejaban muchcas dudas en campo visitante, que le permitían al albinegro meter la pelota en el área de Beltramella. Sin embargo, las ocasiones de gol no abundaban y el “torito” parecía poder complicar cuando aceleraba. A los 30′, avisó con una corrida de Compagnucci que Escott no pudo definir por poco cuando fue desacomodado.

Lo que no había pasado en media hora, pasó en dos minutos. A los 32′, una pelota trabajada que venía dando resultado pero no podía terminar en gol, se concretó por completo. El córner de Damián Luengo cayó como una bomba en el segundo palo, Viola no pudo salir en la maraña de gente y Wilson Albarracín metió la cabeza, de emboquillada, para sellar el 1 a 0.

El primer objetivo estaba cumplido y Alvarado le trasladaba aún más presión a Gimnasia. Se sabía que el local iba a salir con todo y si lograba sostener la ventaja, con espacios lo podía definir. Pero nada de eso pasó. Porque apenas dos minutos después de la apertura del marcador, un buen centro de Espinosa desde la derecha encontró la cabeza de Patricio Cucchi que dejó todo como al principio.

El trámite no cambió demasiado en el comienzo del complemento, con Gimnasia tratando de profundizar y Alvarado cerrando los caminos y apostando a algún contra ataque. Casi de casualidad, puede ponerse en ventaja el local con un centro de Cucchi que se cerró y exigió una buena respuesta de Beltramella. El panorama se complicó para el “torito” cuando a los 7′, Gáspari llegó a destiempo y a Ascenzi no le quedó otra que mostrarle la segunda amarilla y mandarlo a las duchas.

Con un hombre más, ese dominio territorial se hizo más evidente y el “Lobo” siguió inclinando la cancha, pero con poca claridad a la hora de atacar. La fórmula era con centros de Espinosa y Arce que encontraban respuesta en la solidez de Ramiro Jorge y Manuel Madrid, que le ganaron mucho más de lo que perdieron a los delanteros. En la segunda pelota prevaleció el local y Arce primero hizo lucir a Beltramella y después remató desviado. Noto mandó a Molina y Susvielles para ver si le podían dar frescura al ataque, pero el hombre de menos se sentía. Así y todo, Fassino se animó y ganó una falta cerca del área rival, Susvielles exigió a Viola y el exSportivo Belgrano no pudo aprovechar el rebote.

Los minutos corrían y el juego era intenso. Gimnasia apretaba y el “torito” buscaba sacarle ritmo. Alvarenga avisó con una buena mediavuelta que tiró por encima del travesaño y, en la siguiente, no falló. Un gran centro pasó la línea de los centrales que en esta no pudieron hacer nada y el “9” superó al arquero para darle el festejado 2 a 1 al dueño de casa. Quedaban 9′ y Alvarado no tenía fuerzas para ir. Así y todo, se entregó hasta el final para rescatar al menos un empate. Martínez sacó sobre la línea lo que podía ser el tercero y Francisco Molina tuvo la última, con un buen zurdazo que Viola detuvo en dos tiempos, ante la arremetida de Susvielles, para ahogar las esperanzas marplatenses.

Una derrota que complica las ilusiones de clasificación, teniendo en cuenta que el puntero acumula 10 puntos y Alvarado sólo 1. Pero el “torito” no sabe de rendirse y el miércoles recibirá a Unión de Sunchales en el Minella para bajarlo de la cima y para tomar el envión necesario para ir por la hazaña en las fechas restantes.

Síntesis

Gimnasia (Mendoza) (2): Ezequiel Viola; Gerardo Corvalán, César Leguizamon Arce, Yair Marín y Santiago Domínguez; Neri Espinosa, David Garay, Emmanuel Garcia y Nicolás Arce; Patricio Cucchi y Pablo Alvarenga. DT: Darío Alaniz.

Cambios: ST 17′ Iván Agudiaz por Domínguez, 30′ Matías Navarro por Arce y 39′ Raúl Albornoz por Alvarenga.

Alvarado (1): Mauro Beltramella; Emanuel, Ramiro Jorge, Manuel Madrid y Gastón Martínez; Gabriel Compagnucci, Damián Luengo, Nicolás Fassino y Juan Gáspari; Patricio Escott y Wilson Albarracín. DT: Gustavo Noto.

Cambios: ST 17′ Francisco Molina y Joaquín Susvielles por Escott y Albarracín, y 41′ Braian Uribe por Madrid.

Goles: PT 32′ Albarracín (A) y 34′ Cucchi (G); ST 36′ Alvarenga (G).

Incidencias: ST 7′ Gáspari (A) y 27′ Corvalán (G).

Árbitro: Santiago Ascenzi, de Escobar.

Estadio: “Víctor Legrotaglie”.

Resto de la fecha

Unión de Sunchales 3 – Deportivo Madryn 1

Cipolletti 0 – Sportivo Las Parejas 1

Villa Mitre vs. Agropecuario (suspendido por falta de policías)

Libre: Defensores de Belgrano (VR)

Posiciones

Unión (Sunchales)…10 puntos

Agropecuario…7

Gimnasia (Mendoza)…6

Villa Mitre…5

Deportivo Madryn…4

Defensores de Belgrano…4

Sportivo Las Parejas…3

Alvarado…1

Cipolletti…1